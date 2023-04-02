Докупить стаж реально: как увеличить размер своей пенсии

Теперь украинские пенсионеры смогут увеличить размер своей пенсии с помощью добровольных страховых взносов за стаж. Заключить договор по этому поводу можно на портале Пенсионного фонда.

Возможность покупать страховой стаж

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская рассказала во время брифинга, появившийся простой инструмент на портале Пенсионного фонда, который в несколько кликов оформит страховые взносы. Таким образом, граждане Украины будут иметь возможность докупить страховой стаж для будущей пенсии.

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Такой механизм понадобится в первую очередь следующим категориям:

людям за границей, которые сейчас там работают, но хотят получать пенсию в Украине;

лицам предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии;

работникам, получающим низкие официальные доходы. Путем добровольных взносов они могут увеличить свою пенсию.

Какая стоимость страховых взносов

Для того чтобы платить взносы, нужно

Каждый может определить, сколько и с какой периодичностью может платить взносы в Пенсионный фонд.

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по договору вы за определенный месяц уплатили 2 тысячи гривен. Следовательно, для застрахованного человека месячный заработок, который будет учтен при исчислении пенсии, увеличится

Как пояснили в Пенсионном фонде, каждые 100 гривен взноса увеличивают заработную плату, которую учитывают при назначении пенсии, почти на 455 гривен.