Возможность покупать страховой стаж
Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская рассказала во время брифинга, появившийся простой инструмент на портале Пенсионного фонда, который в несколько кликов оформит страховые взносы. Таким образом, граждане Украины будут иметь возможность докупить страховой стаж для будущей пенсии.
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Такой механизм понадобится в первую очередь следующим категориям:
- людям за границей, которые сейчас там работают, но хотят получать пенсию в Украине;
- лицам предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии;
- работникам, получающим низкие официальные доходы. Путем добровольных взносов они могут увеличить свою пенсию.
Какая стоимость страховых взносов
Каждый может определить, сколько и с какой периодичностью может платить взносы в Пенсионный фонд.
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Как пояснили в Пенсионном фонде, каждые 100 гривен взноса увеличивают заработную плату, которую учитывают при назначении пенсии, почти на 455 гривен.