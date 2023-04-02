Возможность покупать страховой стаж

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская рассказала во время брифинга, появившийся простой инструмент на портале Пенсионного фонда, который в несколько кликов оформит страховые взносы. Таким образом, граждане Украины будут иметь возможность докупить страховой стаж для будущей пенсии.

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Такой механизм понадобится в первую очередь следующим категориям:

людям за границей, которые сейчас там работают, но хотят получать пенсию в Украине;

лицам предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии;

работникам, получающим низкие официальные доходы. Путем добровольных взносов они могут увеличить свою пенсию.

Для того чтобы платить взносы, нужно заключить договор с Пенсионным фондом с помощью электронной подписи, Действие. Подписи или системы GOV.ID.

Какая стоимость страховых взносов

Каждый может определить, сколько и с какой периодичностью может платить взносы в Пенсионный фонд.

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К примеру, по договору вы за определенный месяц уплатили 2 тысячи гривен. Следовательно, для застрахованного человека месячный заработок, который будет учтен при исчислении пенсии, увеличится более чем на 9 000 гривен.

Как пояснили в Пенсионном фонде, каждые 100 гривен взноса увеличивают заработную плату, которую учитывают при назначении пенсии, почти на 455 гривен.