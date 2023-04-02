Можливість купувати страховий стаж

Заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська розповіла під час брифінгу, що з'явився простий інструмент на порталі Пенсійного фонду, який у декілька кліків оформить страхові внески. Таким чином громадяни України матимуть можливість докупити страховий стаж для майбутньої пенсії.

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Такий механізм знадобиться у першу чергу таким категоріям:

людям за кордоном, які зараз там працюють, але хочуть отримувати пенсію в Україні;

особам передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;

працівникам, що отримують низькі офіційні доходи. Шляхом добровільних внесків вони можуть збільшити свою майбутню пенсію.

Для того, щоб сплачувати внески, потрібно укласти договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпис чи системи GOV.ID.

Яка вартість страхових внесків

Кожен може визначити скільки та з якою періодичністю може сплачувати внески у Пенсійний фонд.

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До прикладу, за договором ви за певний місяць сплатили 2 тисячі гривень. Отже, для застрахованої людини місячний заробіток, який буде враховано під час обчислення пенсії, збільшиться на понад 9 000 гривень.

Як пояснили у Пенсійному фонді, кожні 100 гривень внеску збільшують заробітну плату, яку враховують під час призначення пенсії, майже на 455 гривень.