Можливість купувати страховий стаж
Заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська розповіла під час брифінгу, що з'явився простий інструмент на порталі Пенсійного фонду, який у декілька кліків оформить страхові внески. Таким чином громадяни України матимуть можливість докупити страховий стаж для майбутньої пенсії.
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Такий механізм знадобиться у першу чергу таким категоріям:
- людям за кордоном, які зараз там працюють, але хочуть отримувати пенсію в Україні;
- особам передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;
- працівникам, що отримують низькі офіційні доходи. Шляхом добровільних внесків вони можуть збільшити свою майбутню пенсію.
Яка вартість страхових внесків
Кожен може визначити скільки та з якою періодичністю може сплачувати внески у Пенсійний фонд.
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Як пояснили у Пенсійному фонді, кожні 100 гривень внеску збільшують заробітну плату, яку враховують під час призначення пенсії, майже на 455 гривень.