Можливість купувати страховий стаж

Заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська розповіла під час брифінгу, що з'явився простий інструмент на порталі Пенсійного фонду, який у декілька кліків оформить страхові внески. Таким чином громадяни України матимуть можливість докупити страховий стаж для майбутньої пенсії.

Читайте також У всьому світі зростає пенсійний вік: чи є на що скаржитися українцям

Такий механізм знадобиться у першу чергу таким категоріям:

  • людям за кордоном, які зараз там працюють, але хочуть отримувати пенсію в Україні;
  • особам передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;
  • працівникам, що отримують низькі офіційні доходи. Шляхом добровільних внесків вони можуть збільшити свою майбутню пенсію.

Яка вартість страхових внесків

Кожен може визначити скільки та з якою періодичністю може сплачувати внески у Пенсійний фонд.

Цікаво Аліменти на дитину у квітні: яким буде розмір виплат

Як пояснили у Пенсійному фонді, кожні 100 гривень внеску збільшують заробітну плату, яку враховують під час призначення пенсії, майже на 455 гривень.