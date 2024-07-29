ЕС готовится к борьбе с Трампом: как повлияют на Европу выборы в США

Представители ЕС уже разработали двухэтапный торговый план для работы с Трампом. Он будет реализовываться, если политик станет новым президентом США.

Что известно об этой сделке

Разработанная сделка будет предложена Трампу, при условии, что он ведет "карательные пошлины". О таких ограничениях политик рассказывал ранее.

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Трамп хочет ввести минимальный тариф, который может достигать 10%. Принятие этого решения может привести к сокращению экспорта из ЕС на 150 миллиардов евро ежегодно.

Представители Европейского Союза стремятся найти оптимальное решение для обеих сторон. Более того, ЕС хочет провести обсуждение относительно тех американских товаров, которые Европа может покупать в больших объемах.

Если договоренности не будут достигнуты, Европейский союз обещает "ответить" американскому правительству. Согласно негативному сценарию, ЕС может составить список импортных товаров на которые пошлина будет увеличена до 50% и даже больше.

Для ЕС значительно увеличить экспорт из США трудно, поскольку он менее ценный, чем из стран Европы.