17 июня, 17:27
Переводы с карты на карту: что изменится для украинцев с 1 июля
Основні тези
- С июня изменили лимиты на переводы с карты на карту для противодействия мошенничеству.
- Клиенты с низким риском могут переводить до 100 тысяч гривен в месяц, среднего риска – 100 тысяч гривен, высокого – 50 тысяч гривен.
С 1 июня изменились лимиты на переводы с карты на карту. В июле внедрение нововведений не предусмотрено.
Какие лимиты на карты установлены сейчас
В июне лимиты на карты изменили для того, чтобы противодействие мошенникам происходило эффективнее сказал банкир Сергей Мамедов в комментарии 24 Каналу.
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Лишь в 3 – 5% случаев граждане жалуются на проблемы связанные с карточными лимитами. Однако в большинстве случаев ситуацию удается оперативно урегулировать: если человек может подтвердить источник дохода, лимит пересматривается в его пользу.
Как отмечает НАБУ, лимиты на переводы сейчас действуют следующие:
- для клиентов низкого риска максимальная сумма перевода составляет 100 тысяч гривен в месяц;
- среднего риска – 100 тысяч гривен;
- высокого – 50 тысяч гривен.
Напомним! По состоянию на сейчас, не подлежат налогообложению переводы, которые осуществлялись родственниками первой и второй степени родства