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17 июня, 17:27
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Переводы с карты на карту: что изменится для украинцев с 1 июля

Анастасия Зорик
Основні тези
  • С июня изменили лимиты на переводы с карты на карту для противодействия мошенничеству.
  • Клиенты с низким риском могут переводить до 100 тысяч гривен в месяц, среднего риска – 100 тысяч гривен, высокого – 50 тысяч гривен.

С 1 июня изменились лимиты на переводы с карты на карту. В июле внедрение нововведений не предусмотрено.

Какие лимиты на карты установлены сейчас

В июне лимиты на карты изменили для того, чтобы противодействие мошенникам происходило эффективнее сказал банкир Сергей Мамедов в комментарии 24 Каналу.

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Сергей Мамедов

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка

Лишь в 3 – 5% случаев граждане жалуются на проблемы связанные с карточными лимитами. Однако в большинстве случаев ситуацию удается оперативно урегулировать: если человек может подтвердить источник дохода, лимит пересматривается в его пользу.

Как отмечает НАБУ, лимиты на переводы сейчас действуют следующие:

  • для клиентов низкого риска максимальная сумма перевода составляет 100 тысяч гривен в месяц;
  • среднего риска – 100 тысяч гривен;
  • высокого – 50 тысяч гривен.

Напомним! По состоянию на сейчас, не подлежат налогообложению переводы, которые осуществлялись родственниками первой и второй степени родства