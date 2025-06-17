Переводы с карты на карту: что изменится для украинцев с 1 июля

С 1 июня изменились лимиты на переводы с карты на карту. В июле внедрение нововведений не предусмотрено.

Какие лимиты на карты установлены сейчас

В июне лимиты на карты изменили для того, чтобы противодействие мошенникам происходило эффективнее сказал банкир Сергей Мамедов в комментарии 24 Каналу.

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Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Лишь в 3 – 5% случаев граждане жалуются на проблемы связанные с карточными лимитами. Однако в большинстве случаев ситуацию удается оперативно урегулировать: если человек может подтвердить источник дохода, лимит пересматривается в его пользу.

Как отмечает НАБУ, лимиты на переводы сейчас действуют следующие:

для клиентов низкого риска максимальная сумма перевода составляет 100 тысяч гривен в месяц;

среднего риска – 100 тысяч гривен;

высокого – 50 тысяч гривен.

Напомним! По состоянию на сейчас, не подлежат налогообложению переводы, которые осуществлялись родственниками первой и второй степени родства