Изменения в выплатах для украинцев: какие пенсии сейчас имеет большинство пенсионеров
23 августа 2024, 11:38Читати новину українською
Источник:ПФУ
Сейчас в Украине проживает ориентировочно 10,3 миллиона пенсионеров. 2,7 миллиона из них продолжают работать, несмотря на выход на заслуженный отдых.
Какая средняя пенсия в Украине
В 2024 году пенсии украинцев увеличились. Средняя пенсионная выплата, по состоянию на 1 июля, составила 5 816,62 гривны.
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Для сравнения, на 1 января этого года этот показатель составлял 5 385,25 гривны. Как изменились пенсионные выплаты украинцев за 2024 год:
- пенсии до 3 тысяч гривен начало получать меньше граждан – 26,14% – в январе этот показатель составлял 29,70%;
- количество получателей выплат от 3 001 до 4 000 гривен уменьшилось до 17,32% с январского показателя – 21,25%;
- от 4 001 до 5 000 гривен – в июле 18,59% лиц – в январе 14,91%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – в июле 25,47% – в январе 23,20%;
- от 10 000 гривен – в июле 12,48% – в январе 10,94%.
Обратите внимание! Средняя пенсия работающих пенсионеров, по состоянию на 1 июля, составила 6 216,20 гривен.