Стоит ли пенсионерам работать после выхода на пенсию: объяснили в ПФУ
Сейчас в Украине проживает почти 10,3 миллиона пенсионеров. Треть из них – 2,8 миллиона – продолжает работать.
Почему большие пенсии у работающих пенсионеров
Работающие пенсионеры получают большие выплаты, чем те, кто после выхода на заслуженный отдых решил не работать, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Обратите внимание! По состоянию на 1 октября 2024 года, средняя пенсионная выплата работающих пенсионеров составляет 6 257,96 гривны.
Почему работающие пенсионеры получают большие выплаты:
- такие лица приобретают новый стаж;
- эти граждане платят новые страховые взносы.
Напомним! Статистика ПФУ свидетельствует, что средняя пенсионная выплата украинцев по состоянию на октябрь достигает 5 851,86 гривны.
Какие пенсии имеют украинцы сейчас
В этом году пенсии украинцев выросли. Несмотря на это, больше всего пенсионеров получает пенсионные выплаты менее 3 000 гривен – всего 25,79% лиц.
Для других граждан пенсии такие:
- пенсию от 3 001 до 4 000 гривен имеют 17,35% пенсионеров;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 25,57%;
- свыше 10 000 гривен – 12,70%.