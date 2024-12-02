Стоит ли пенсионерам работать после выхода на пенсию: объяснили в ПФУ

Сейчас в Украине проживает почти 10,3 миллиона пенсионеров. Треть из них – 2,8 миллиона – продолжает работать.

Почему большие пенсии у работающих пенсионеров

Работающие пенсионеры получают большие выплаты, чем те, кто после выхода на заслуженный отдых решил не работать, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! По состоянию на 1 октября 2024 года, средняя пенсионная выплата работающих пенсионеров составляет 6 257,96 гривны.

Почему работающие пенсионеры получают большие выплаты:

такие лица приобретают новый стаж;

эти граждане платят новые страховые взносы.

Напомним! Статистика ПФУ свидетельствует, что средняя пенсионная выплата украинцев по состоянию на октябрь достигает 5 851,86 гривны.

Какие пенсии имеют украинцы сейчас

В этом году пенсии украинцев выросли. Несмотря на это, больше всего пенсионеров получает пенсионные выплаты менее 3 000 гривен – всего 25,79% лиц.

Для других граждан пенсии такие: