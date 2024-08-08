Сокращение экспорта и увеличение импорта: какие изменения произошли в Китае
Источник:CNBC
Китай сократил экспорт в другие страны. В то же время произошел рост уровня импорта, осуществляемого КНР.
Как изменилась ситуация в Китае
Общий экспорт Китая в этом году вырос. По сравнению с июлем 2023 года, в долларовом выражении, он увеличился на 7%. Для сравнения, в июне экспорт возрастал на 8,6%.
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В то же время импорт КНР в июле вырос на 7,2%. Прогнозировалось, что это значение будет составлять лишь 3,5%.Обратите внимание! Июльский рост экспорта Китая в этом году не соответствует ожиданиям. Ранее предполагалось, что это значение будет составлять 9,7%.
Как Китай сотрудничает с другими странами
Экспорт КНР в Россию в июле сократился. Нынешний показатель на 3% меньше (в долларовом выражении), если сравнивать со значениями прошлого года. Экспорт Китая в другие страны был на таком уровне в июле:
- показатель экспорта Китая в США вырос на ориентировочно 8%;
- в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии – 12%;
- в ЕС – почти 8%.
При этом, импорт из России в Китай в июле вырос на 5%. Сотрудничество с другими странами в этот период было следующим:
- импорт Китая из США увеличился на 24%;
- из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – на 11%;
- с ЕС – 7%.