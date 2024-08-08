Як змінилась ситуація у Китаї
Загальний експорт Китаю цьогоріч зріс. У порівнянні з липнем 2023 року, у доларовому вираженні, він збільшився на 7%. Для порівняння, у червні експорт зростав на 8,6%.
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Водночас імпорт КНР у липні зріс на 7,2%. Прогнозувалось, що це значення складатиме лише 3,5%.
Як Китай співпрацює з іншими країнами
Експорт КНР до Росії у липні скоротився. Теперішній показник на 3% менший (у доларовому вираженні), якщо порівнювати зі значеннями минулого року. Експорт Китаю до інших країн був на такому рівні у липні:
- показник експорту Китаю до США зріс на орієнтовно 8%;
- до Асоціації держав Південно-Східної Азії – 12%;
- до ЄС – майже 8%.
При цьому, імпорт із Росії у Китай у липні зріс на 5%. Співпраця з іншими країнами у цей період була така:
- імпорт Китаю з США збільшився на 24%;
- з Асоціації держав Південно-Східної Азії – на 11%;
- з ЄС – 7%.