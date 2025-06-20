Кабмин изменил порядок выплаты пенсий: что будет с идентификацией
- В Украине обновили правила выплат пенсий: банки должны информировать ПФУ о дате физической идентификации пенсионеров.
Передача информации от банков в ПФУ будет происходить в электронном формате не чаще чем раз в сутки.
В Украине обновили правила по выплате пенсий через банковские счета. Следовательно, идентификация пенсионеров остается обязательной, но теперь с некоторыми нюансами.
Что теперь будут делать банки при идентификации пенсионеров
Теперь банки обязаны информировать ПФУ о дате прохождения физической идентификации получателем выплат, передает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина №720 от 18 июня 2025 года
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Известно, что передача информации будет происходить в электронном формате и только при наличии сведений, то есть не чаще чем один 1 раз в сутки.
- Идентификация пенсионеров происходит при получении новой банковской карты или визита в отделение. Кроме того, это можно сделать и по видеосвязи.
- По состоянию на май 2025 в Украине насчитывалось более 10 миллионов пенсионеров, из которых 8,4 миллиона получали пенсии через банковские счета, а почти 1,9 миллиона – через отделения "Укрпочты".
Напоминаем! Физическая идентификация пенсионеров является обязательной с 2004 года. Дело в том, что она позволяет проверить получает ли соцвыплаты именно тот гражданин, что нужно, и находится ли человек в живых.