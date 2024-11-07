Что будет с курсом перед "черной пятницей"

После позитивной новости о предоставлении странами "Большой семерки" кредита суммарно на 50 миллиардов долларов, а также информации о выделении МВФ очередного транша на 1,1 миллиарда долларов, ситуация на валютном рынке пребывает в определенном спокойствии.

Что будет происходить на валютном рынке

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу указал, что отчасти всплески валютного ажиотажа могут быть спровоцированы именно неопределенной ситуацией в экономике.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Такие новости следует воспринимать не только с экономической стороны, ведь это мощная сумма, что может покрыть весомую часть бюджетных расходов, но и с психологической: украинская экономика в следующем году должна быть менее уязвимой и более стабильной.

Лесовой отмечает, что ситуация на межбанке будет без чрезмерных оживлений, а курсовые показатели незначительно поменяются. Кроме того, курсы будут формироваться без участия регулятора, как, например, это было среди октября.

Как известно на наличном рынке курсовые показатели формируют на основе межбанковского курса. Ожидается, что в течение следующей недели в этом сектореі может наблюдаться еще большее спокойствие, чем на межбанке. При этом, курсовые показатели будут максимально приближенными к межбанковским.

Мы находимся на пороге скидочных "черных пятниц", рождественско-новогодних праздников, что положительно скажется на балансе спроса и предложения. Ведь часть граждан будет покупать валюту, а часть граждан будет тратить валюту, обменивая ее на гривну для осуществления запланированных покупок,

– отмечает банкир.

Лесовой уточняет, что реклама о приближении праздников будет побуждать граждан уже сейчас совершать покупки и это также может повлиять на валютный рынок в ноябре.

Обратите внимание! Лесовой считает, что вряд ли результаты выборов в США существенно скажутся на курсе пары доллар и гривны. В то же время от того, кто станет президентом может зависеть соотношение пары доллара и евро.

Каким будет курс валют в середине ноября

Коридоры валютных колебаний: 41,2 – 41,7 гривны за доллар и 45 – 47 гривны за евро (на межбанке) и 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 44 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке).

41,2 – 41,7 гривны за доллар и 45 – 47 гривны за евро (на межбанке) и 41,2 – 41,8 гривны за доллар и 44 – 47,5 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,3 – 0,5 гривны.

Обратите внимание! Средние курсовые отклонения в течение недели не превысят 1 – 1,5% от стартового курса недели.