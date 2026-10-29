Пенсия для III группы инвалидности: какие суммы будут начислены в ноябре

Осенний период играет важную роль в начислении социальных выплат украинцам. Правила расчета зависят от ряда индивидуальных факторов.

Изменится ли пенсия для лиц с инвалидностью III группы в ноябре

В октябре 2026 года стандартная пенсия для лиц с инвалидностью III группы составляет 50% от пенсии по возрасту, что сообщается в Пенсионном фонде Украины.

Согласно правительственным постановлениям, если человек не работает и не имеет дохода, с которого уплачивается ЕСВ, государство гарантирует ему минимальную выплату. В таком случае ежемесячная доплата доводит общий размер пенсии до 3 406 гривен.

Обратите внимание! Важно понимать, что это не фиксированная ставка, а именно гарантированный минимум для тех, чья рассчитанная пенсия оказалась меньше.

Для лиц, чья инвалидность связана с войной или ликвидацией аварии на ЧАЭС, действуют совершенно другие финансовые правила.

Минимальная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны III группы составляет 10 625 гривен.

Для военнослужащих эта сумма колеблется от 6 761 до 7 100 гривен, а для пострадавших от Чернобыльской катастрофы минимум зафиксирован на уровне 6 813 гривен.

В то же время пенсия для III группы инвалидности в ноябре не изменится. Почему это так, можно понять из того, что ежегодная индексация выплат происходит весной. А следующая запланирована на март 2027 года.

Напомним, что увеличение размера пенсий не предусмотрено для лиц любой группы инвалидности. В частности, представители I группы также не получают массового повышения.