Требования для выхода на пенсию станут жестче: что изменится
Источник:ПФУ
Украинцам придется работать дольше, чтобы иметь право на пенсию. Пенсионный фонд Украины сообщил об изменениях в пенсионных требованиях, которые произойдут в рамках пенсионной реформы.
Как вырастут требования к стажу
Согласно новым правилам, требования к количеству страхового стажа для выхода на пенсию возрастут. Это будет происходить в рамках длительной пенсионной реформы, которая продлится до 2028 года.
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Ежегодно количество необходимого стажа будет постепенно увеличиваться.
Основные условия назначения пенсии по возрасту определены статьей 26 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Условия выхода на пенсию:
- Чтобы выйти на пенсию в возрасте 60 лет в 2024 году, нужно иметь не менее 31 года страхового стажа.
- Если стаж составляет от 21 до 31 года, пенсию можно получить в 63 года.
- При наличии от 15 до 21 года стажа пенсию можно оформить в 65 лет.
- Люди без 15 лет стажа могут рассчитывать только на социальную помощь.
Какими будут правила выхода на пенсию дальше
В 2025 году требования к страховому стажу повысятся:
- для пенсии в 60 лет нужно будет иметь не менее 32 лет стажа, для пенсии в 63 года – 22 года, а для пенсии в 65 лет – 15 лет.
В 2026 году требования вырастут еще на год:
- для пенсии в 60 лет потребуется 33 года стажа, для пенсии в 63 года – 23 года. В 65 лет можно будет выйти на пенсию, имея не менее 15 лет стажа.
В 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобится:
- 34 года стажа, для пенсии в 63 года – 23 года, а для пенсии в 65 лет – 15 лет стажа.
В 2028 году требования к страховому стажу для выхода на пенсию будут такими:
- Для пенсии в 60 лет нужно будет иметь не менее 35 лет стажа.
- Для пенсии в 63 года – не менее 25 лет стажа.
- Для пенсии в 65 лет – не менее 15 лет стажа.