Требования для выхода на пенсию станут жестче: что изменится

Украинцам придется работать дольше, чтобы иметь право на пенсию. Пенсионный фонд Украины сообщил об изменениях в пенсионных требованиях, которые произойдут в рамках пенсионной реформы.

Как вырастут требования к стажу

Согласно новым правилам, требования к количеству страхового стажа для выхода на пенсию возрастут. Это будет происходить в рамках длительной пенсионной реформы, которая продлится до 2028 года.

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Ежегодно количество необходимого стажа будет постепенно увеличиваться.

Основные условия назначения пенсии по возрасту определены статьей 26 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Условия выхода на пенсию:

Чтобы выйти на пенсию в возрасте 60 лет в 2024 году, нужно иметь не менее 31 года страхового стажа.

Если стаж составляет от 21 до 31 года, пенсию можно получить в 63 года.

При наличии от 15 до 21 года стажа пенсию можно оформить в 65 лет.

Люди без 15 лет стажа могут рассчитывать только на социальную помощь.

Какими будут правила выхода на пенсию дальше

В 2025 году требования к страховому стажу повысятся:

для пенсии в 60 лет нужно будет иметь не менее 32 лет стажа, для пенсии в 63 года – 22 года, а для пенсии в 65 лет – 15 лет.

В 2026 году требования вырастут еще на год:

для пенсии в 60 лет потребуется 33 года стажа, для пенсии в 63 года – 23 года. В 65 лет можно будет выйти на пенсию, имея не менее 15 лет стажа.

В 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобится:

34 года стажа, для пенсии в 63 года – 23 года, а для пенсии в 65 лет – 15 лет стажа.

В 2028 году требования к страховому стажу для выхода на пенсию будут такими: