Информация для киевлян: как купить солнечную станцию всего за 30% от стоимости

12 июля 2024, 19:05
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Источник:

РБК-Украина

Отключения света продолжаются. Чтобы обеспечить дом электроэнергией даже при экстренных обстоятельствах, жители могут установить специальные солнечные станции.

Как купить станцию дешевле

В Киеве действует специальная программа для внедрения энергоэффективных мероприятий в жилых домах. Речь идет о тех объектах, где существует ОСМД (объединение совладельцев многоквартирных домов) и ЖСК (жилищно-строительный кооператив).

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Одно из направлений, которые реализуются в рамках Конкурса проектов – это реконструкция или техническое переоснащение систем электроснабжения и/или теплоснабжения и/или горячего водоснабжения с применением возобновляемых или альтернативных источников энергии,
– говорится в сообщении КГГА.

Согласно этой программе, солнечная станция покупается следующим образом:

  • 30% средств предоставляют жители;
  • 70% – выделяется из бюджета Киева.
Обратите внимание! Благодаря этой программе, солнечные электростанции установили уже в 9 домах.

Какие функции обеспечивает станция

Станция может обеспечивать дом достаточным уровнем электроэнергии для:

  • работы лифта;
  • работы интернета и видеонаблюдения;
  • обеспечения освещением;
  • работы насосов и тому подобное.
Автор: Анастасія Зорик