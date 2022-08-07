В Нацбанке рассказали, как купить доллар по 36,6 гривны

В банках Украины можно покупать безналичный доллар по курсу, установленному Нацбанком, то есть по состоянию на 7 августа – на уровне 36,6 гривны. Однако не все банки совершают эти операции.

Также в этом случае действует ограничение в 50 тысяч гривен. Об этом рассказал заместитель главы Совета НБУ Василий Фурман. Зато обменники, вероятно, и дальше будут пытаться сыграть на повышении курса.

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Пока у нас есть фиксированный курс для безналичных операций на уровне 36,6 гривны, а наличный рынок – намного меньше. То есть, если сравнивать в абсолютных цифрах, то на безналичном рынке днем покупается/продается более 300 миллионов долларов, на наличном – около 50 миллионов долларов. По моему мнению, курс на безналичном рынке должен быть базовым,

– отметил Фурман.

По его словам, пока нет макроэкономических оснований для ослабления гривны, регулятор полностью контролирует ситуацию.

В некоторых банках можно купить наличный доллар

"На сегодняшний день в банках уже есть наличный доллар. Вы однозначно уже можете его купить. Там курс рыночный. То есть он отличается от безналичного курса, который зафиксирован на уровне 36,6 гривны. Также можно купить и безналичный доллар в пределах до 50 тысяч гривен через некоторые банки”, – объяснил заместитель.

Впрочем, как отметил Василий Фурман, не все банки производят эти операции, потому что это зависит от стратегии того или иного банка.

По данным Минфина, 5 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 38,50 грн за доллар при покупке. В то время как продают валюту в банках за 39,70 гривны за доллар.

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