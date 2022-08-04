Что происходит с курсом валют

В последние дни наличный доллар и евро несколько снижаются, после недавнего взлета к котировкам 42-43 гривны за доллар и 43-44 гривны за евро, поделился экономический аналитик Алексей Козырев.

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Он добавил, что если население не будет ажиотажно скупать валюту, то не будет вопроса дополнительного давления на валютный рынок и это будет уменьшать котировки продажи валюты в обменниках.

Проблемы финансирования дефицита бюджета, решение вопроса источников его покрытия, объем экспорта будут являться главными факторами для изменения курса на этой неделе,

– подчеркнул эксперт.

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Обменники все же попытаются сыграть и дальше на повышение, однако все будет зависеть от реакции населения, считает аналитик.

Потому что платежеспособный спрос на валюту в условиях войны и высокого уровня инфляции со стороны населения все же остается ограниченным. И это несколько сдерживает аппетиты финансистов по поводу увеличения ценника по продаже валют,

– рассказал экономический эксперт.

По мнению Козырева, большинство банков по наличному доллару будут работать в пределах коридора от 36, 57 гривен – до 41,50 гривен . По евро – от 37, 30 до 42,90 гривен . Спред между покупкой и продажей валюты останется большим пока и составит:

по доллару – от 20 до 80 копеек,

по евро – от 25 копеек до 1,10 гривен.

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