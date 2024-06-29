Выплата пенсий по-новому: получить средства станет проще

Отныне порядок выплаты пенсий и денежной помощи через Укрпочту будет упрощен. Постановлением установлены новые требования для получения денег.

Какие изменения в выплате пенсии через Укрпочту

Об этом сообщил Тарас Мельничук, постоянный представитель Кабмина в Верховной раде. Новые изменения позволяют осуществлять выплату и доставку пенсий на основе электронных выплатных списков. То есть, без необходимости в бумажных документах.

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По данным Пенсионного фонда, в мае в Украине насчитывалось 10,210 миллионов пенсионеров. Такое решение было принято в связи с тем, что более что более 2,057 миллиона пенсионеров до сих пор получают пенсию через Укрпочту.

Почему пенсия может не поступать

По имеющимся данным,пенсионеров получают свои выплаты через банковские счета: через ПриватБанк - 4,760 миллиона человек и через Ощадбанк - 2,538 миллиона человек.

Некоторые пенсионеры могут столкнуться с прекращением пенсионных выплат. Это может произойти в случае, если лицо не сообщит своевременно Пенсионный фонд о любых изменениях в своем имущественном состоянии или изменениях в персональных данных.

В частности, ПФУ надо сообщить в течение 10 дней о следующих моментах: