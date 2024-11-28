Обеспечит будущее украинцев: как пенсионная реформа повлияет на бюджет

Минсоцполитики готовится к внедрению пенсионной реформы. Это нововведение гарантированно повлияет на бюджет Украины.

Как Минфин относится к новой реформе

Министерство финансов поддерживает проведение пенсионной реформы в Украине, сообщил Сергей Марченко во время пресс-конференции, передает 24 Канал.

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Марченко отметил, что со временем количество людей, которое платит ЕСВ будет становиться недостаточным для поддержания определенного уровня выплат. Соответственно, внедрение накопительной системы сейчас позволит обеспечить граждан в будущем.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Я не готов сейчас говорить о фискальных последствиях, наша задача их минимизировать, но любые такого рода реформы они не являются фискально-нейтральными.

Обратите внимание! Марченко уточнил, что уже сейчас Минфин работает над минимизацией последствий для бюджета. Для этого, в частности, проводятся консультации с МВФ и Всемирным банком.