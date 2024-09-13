Какую минимальную пенсию могут получить люди со II группой инвалидности

На размер выплаты по инвалидности влияет группа, которую назначили лицу. Также эту сумму могут скорректировать, учитывая обстоятельства при которых было приобретено увечье.

Какой минимальный размер выплат по инвалидности

Для людей со II группой инвалидности пенсия меняется в зависимости от того работает ли человек. А также с учетом выплаты по возрасту.

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Обратите внимание! Лица со II группой инвалидности должны получать 90% от пенсии по возрасту.

В то же время такая выплата не может быть меньше:

2 520 гривен, если человек не работает;

2 093 гривен, если человек продолжает работать.

Заметьте! Пенсия по инвалидности назначается, если человек имеет от 1 до 15 лет стажа. Исключением являются случаи, когда лицо приобрело увечий во время срочной службы.

Из общих правил есть исключения. Речь идет о том, что лицо получило инвалидность при определенных обстоятельствах. Например, из-за участия в военных действиях или в результате аварии на ЧАЭС. В таком случае выплата рассчитывается по-другому.