На сколько может вырасти тариф на тепло во время нового отопительного сезона

В этом году стоимость электроэнергии для населения выросла почти вдвое. А вот тариф на газ для бытовых потребителей пока остается без изменений. Сейчас бизнесу приходится платить за коммуналку значительно больше чем населению.

Как может вырасти тариф на тепло

В комментарии 24 Каналу эксперт Александр Слобожан отметил, что украинское правительство должно выполнить свои обязательства по компенсации разницы тарифов для коммунальных предприятий. Если это не произойдет, то органы местного самоуправления будут вынуждены повышать стоимость услуг.

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Слобожан уточнил, что тариф для предприятий формируется с учетом многих факторов. Речь идет, в частности, о заработной плате, стоимости электроэнергии, газа и так далее.

Александр Слобожан Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Во-первых, электроэнергия за эти годы, даже в условиях военного положения, уже выросла в несколько раз. И это расходы предприятий, которые обязаны тратить средства, потому что иначе им отключат электричество. Второй момент, это стоимость газа. Для населения цена льготная, но стоимость, по которой муниципалитеты покупают газ, гораздо выше, чем тот тариф, что платит население.

Слобожан отметил, что, учитывая указанные факторы, с 2022 года до настоящего времени "в минус" работают не только органы местного самоуправления. Значительные убытки несут и частные предприятия.