Как получить карту для выплаты "тысячи Зеленского"

"Тысячу Зеленского" смогут получить все украинцы, начиная с 1 декабря 2024 года. Деньги будут начислены на карту "Национального кэшбэка".

Как открыть карту для выплат "Национального кэшбэка"

Чтобы открыть карту "Национальный кэшбек", нужно сначала пройти регистрацию в приложении Дия. Далее, в главном меню, необходимо выбрать соответствующую услугу.

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Дия предложит вам перечень банков, где можно открыть такую карту.

Есть и другой алгоритм. Вы можете самостоятельно открыть карту в желаемом банке, а затем привязать ее через приложение Дия.

Обратите внимание! Вам также нужно будет выбрать карту с которой будет отчисляться этот кэшбек. Компенсация составит 10% от стоимости некоторых товаров (речь идет о продукции от производителей, участвующих в программе "Национальный кэшбек").

Средства, которые получат украинцы могут быть использованы для:

оплаты определенных услуг;

благотворительности;

донатов (помощи армии);

оплаты коммуналки и тому подобное.

Заметьте! Использовать средства нужно будет в течение зимы. То есть с декабря 2024 и по февраль 2025 года.