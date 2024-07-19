Иначе пенсии не будет: когда нужно проходить идентификацию

Идентификация это обязательная процедура для украинских пенсионеров. Если ее своевременно не проходить, пенсия может не поступать.

Как пройти идентификацию

Пенсионер должен проходить идентификацию каждые 6 месяцев. Ранее для большинства пенсионеров эта процедура была "невидимой".

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Идентификация проходила незаметно, поскольку ее осуществляли работники банка или почтальоны, выдававшие пенсию. Сейчас лицо должно самостоятельно контролировать этот процесс.

Для отдельной категории граждан норма прохождения физической идентификации последние 3 года не применялась. В течение трех последних лет выплата пенсий пенсионерам, которые стали ВПО до 24 февраля 2022 года осуществлялась без прохождения физической идентификации, с момента введения в Украине карантина в связи с Covid-19,

– говорится в сообщении Минсоцполитики.

Для прохождения идентификации можно воспользоваться такими методами:

прийти в отделение ПФУ;

в личном кабинете вебпортала ПФУ;

обратиться в АО "Ощадбанк";

через видеоконференцию (нужно согласовать эту встречу заранее).

Если пенсионер находится за рубежом, для идентификации он может обратиться в дипломатическое учреждение Украины.

Какие документы нужны для прохождения процедуры

удостоверение личности (паспорт);

пенсионное удостоверение.

Если лицо проходит идентификацию в АО "Ощадбанк", ему нужно взять с собой платежную карту, куда поступает пенсия.