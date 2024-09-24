"Нафтогаз" планирует пройти зиму только со своим газом

В этом году "Нафтогаз" нарастил добычу природного газа. Регулятор намерен пройти зиму пользуясь только накопленным украинским сырьем.

Что происходит на украинском рынке газа

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев отметил, что Украина также имеет запас газа закупленного за рубежом. Покупка этого сырья осуществлялась за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает Интерфакс-Украина.

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Алексей Чернышов Председатель правления НАК "Нафтогаз" С банком ЕБРР существует уже несколько лет так называемая Emergency Credit Line. Эту Emergency Credit Line мы используем ежегодно для того, чтобы сформировать определенный запас для возможных сценариев, которые мы тоже просчитываем. Этот запас фактически остается на таможенном складе страны и не импортируется в страну.

Как пояснил Чернышов, эта процедура стандартная. Она осуществлялась и год назад.

Напомним! В конце 2022 года "Нафтогаз" уже привлекал кредит на 300 миллионов евро от ЕБРР под госгарантии. Благодаря этому, был создан резервный запас природного газа, общий его объем достиг – 748 миллионов кубов в режиме "таможенный склад".

В ноябре 2023 года было заключено новое соглашение. На этот раз кредит под госгарантии составил уже 200 миллионов евро. Стоит заметить, что на этот раз кредитный риск с банком разделили Нидерланды и Норвегия.

Справка: Таможенный склад – это режим, который позволяет хранить природный газ в ПХГ Украины в течение трех лет. При этом, избегая уплаты налогов и таможенных пошлин при дальнейшей транспортировке сырья с территории страны.