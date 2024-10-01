Важно знать: где можно найти информацию об уплате добровольных пенсионных взносов

Украинцы могут самостоятельно узнать какая сумма добровольных пенсионных взносов была уплачена. Даже если эти средства вносило другое лицо.

Как определить размер уплаченных страховых взносов

Информация об уплаченных страховых взносах доступна в электронном портале ПФУ. Чтобы воспользоваться услугами сервиса, сначала нужно авторизоваться.

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Чтобы найти указанную информацию в личном кабинете, нужно:

выбрать раздел "Коммуникации с ПФУ", а затем опцию "Запрос на получение электронных документов"";

выбрать поле "Тип обращения";

в списке выбрать пункт "Справка ОК-5";

согласиться на передачу и обработку персональных данных перед оформлением запроса;

подтвердить формирование запроса.

В разделе "Мои обращения" вы сможете найти справку типа ОК-5. Именно там будет размещена информация об уплаченных страховых взносах.

Напомним! Добровольные страховые взносы платят, чтобы увеличить количество своего стажа. Этот показатель составляет 22% от размера определенной в Украине минимальной заработной платы. То есть сейчас месяц стажа будет стоить для украинцев – 1 760 гривен.