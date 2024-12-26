Надбавки за сверхнормативный стаж: как они начисляются

Пенсионный фонд Украины объяснил, как начисляются надбавки к пенсии за сверхнормативный стаж. За каждый полный год страхового стажа пенсия по возрасту увеличивается на 1% от исчисленного размера пенсии.

Как назначается надбавка за стаж

Сверхурочным считается стаж более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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За каждый год страхового стажа для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, пенсия по возрасту также увеличивается на 1%.

Как назначается минимальная пенсия Минимальный размер пенсии для лиц, имеющих 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин (для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года – 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин), равен прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, установленному законом.

Напомним, что с 1 июля часть пенсионеров получила повышение выплат, а Кабмин принял решение об индексации пенсий на 8% с 1 марта.

Заметьте! С 1 апреля 2024 года был проведен автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч работающих пенсионеров, с учетом обновленного страхового стажа. По данным Пенсионного фонда, на 1 апреля 2024 года количество пенсионеров, получающих пенсию до 3 тысяч гривен, уменьшилось до 26,84%.