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Экономика Тарифы Как не платить за коммунальные услуги украинцам, выехавшим за границу
8 марта, 14:01
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Как не платить за коммунальные услуги украинцам, выехавшим за границу

Екатерина Добровольская

В Украине часто случается, что за коммунальные услуги начисляют оплату даже тогда, когда в доме или квартире никто не живет. Это может стать лишними расходами, особенно во время долгого отсутствия.

Как можно не платить за коммуналку

По закону, если человек не живет в квартире или доме более 30 дней, он может попросить перерасчет за коммунальные услуги, зависящие от количества жильцов, например, за вывоз мусора, передает 24 Канал.

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Чтобы избежать лишних начислений, нужно подать письменное заявление поставщику услуги и приложить подтверждающие документы, например, справку о командировке, статус ВПЛ или отметку о пребывании за границей.

После рассмотрения заявления компания примет решение, и в случае подтверждения вам сделают перерасчет.

Можно ли временно отключить услуги

Как известно, собственник жилья может временно отключить некоторые коммунальные услуги по собственному желанию. Например, можно временно отключить газоснабжение по обращению в газовую службу, прекратить подачу электроэнергии по заявлению поставщику в случае отсутствия потребления.

Важно помнить, что за отопление в многоквартирном доме придется платить, даже если квартира пустая. Чтобы избежать долгов, стоит регулярно проверять состояние счетов.

Какой самый эффективный способ не переплачивать за коммунальные услуги

Лучший способ избежать лишних начислений это установить индивидуальные счетчики на газ, воду и электроэнергию. Если счетчики уже есть, стоит ежемесячно передавать их показатели, чтобы подтвердить нулевое или минимальное потребление