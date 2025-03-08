Как не платить за коммунальные услуги украинцам, выехавшим за границу

В Украине часто случается, что за коммунальные услуги начисляют оплату даже тогда, когда в доме или квартире никто не живет. Это может стать лишними расходами, особенно во время долгого отсутствия.

Как можно не платить за коммуналку

По закону, если человек не живет в квартире или доме более 30 дней, он может попросить перерасчет за коммунальные услуги, зависящие от количества жильцов, например, за вывоз мусора, передает 24 Канал.

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Чтобы избежать лишних начислений, нужно подать письменное заявление поставщику услуги и приложить подтверждающие документы, например, справку о командировке, статус ВПЛ или отметку о пребывании за границей.

После рассмотрения заявления компания примет решение, и в случае подтверждения вам сделают перерасчет.

Можно ли временно отключить услуги

Как известно, собственник жилья может временно отключить некоторые коммунальные услуги по собственному желанию. Например, можно временно отключить газоснабжение по обращению в газовую службу, прекратить подачу электроэнергии по заявлению поставщику в случае отсутствия потребления.

Важно помнить, что за отопление в многоквартирном доме придется платить, даже если квартира пустая. Чтобы избежать долгов, стоит регулярно проверять состояние счетов.