Новые акцизы на топливо: как они повлияют на потребителей

22 марта Кабинет Министров одобрил законопроект об увеличении акцизов на топливо до минимально приемлемых уровней в Европе. Это решение возникло из-за необходимости согласовать внутреннее законодательство с нормами ЕС, учитывая статус Украины как кандидата на вступление в Европейский Союз.

Что изменится для потребителей

Запланировано, что новые акцизы будут введены постепенно с 2024 по 2028 год. Первые изменения в акцизах, которые состоятся уже этим летом, могут привести к изменениям в стоимости топлива для конечных потребителей, если цена на нефть останется неизменной.

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Как могут вырасти цены на топливо:

бензин вырастет на 1,5 гривны за литр;

дизель на 1,2 гривны за литр;

автогаз на 0,20 гривны за литр.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отмечает, что реальное влияние изменения акцизов на цены для потребителей будет зависеть от мировых цен на нефть.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы А-95 То есть налоговая составляющая будет расти, но что будет на ценнике – неизвестно. Если сегодня цена нефти будет 50 долларов за баррель, то мы вообще не почувствуем повышения этого акциза. Понимаем, налоговая составляющая растет, сырьевая составляющая падает. А может быть по-другому, что цена на нефть будет 100 долларов, и тогда цена взлетит не на 9 гривен, а на 20. Это тоже может быть.

Долгосрочные прогнозы

К 2028 году, по сравнению с нынешними ценами, ожидается такое подорожание горючего:

бензин на 7,3 гривны за литр;

дизель на 9,2 гривны за литр;

автогаз на 1 гривну за литр.

Изменения в налоговом законодательстве является длительным процессом, ведь закон позволяет вносить изменения в налоговый кодекс только дважды в год – в начале января и июля.

! Таким образом, если запланированное решение будет принято, его можно будет реализовать не ранее 1 июля, а с учетом необходимого переходного периода для обновления налоговой документации, изменения вступят в силу фактически с 1 августа.

Сколько стоит топливо сегодня

По данным Консалтинговой группы А-95, средние цены на топливо в Украине по состоянию на 28 марта 2024 года следующие: