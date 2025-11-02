Без единого года стажа: можно ли оформить пенсию по инвалидности
- В Украине пенсия по инвалидности может быть назначена без стажа для лиц с инвалидностью, полученной во время срочной службы или участия в Революции достоинства.
- Военнослужащие могут получить пенсию по инвалидности без стажа, если инвалидность была вызвана во время службы, с выплатами, рассчитанными от денежного обеспечения.
В Украине пенсия по инвалидности доступна даже тем, кто не имеет трудового стажа, при условии принадлежности к определенным законом категориям. Государственные выплаты оформляются только при соблюдении установленных условий и процедуры подачи документов.
Всегда ли нужен страховой стаж для пенсии по инвалидности?
В Украине лица с подтвержденной группой инвалидности имеют право на специальные пенсионные выплаты. Обычно для их назначения нужен минимальный страховой стаж, однако в отдельных случаях пенсия по инвалидности может начисляться даже без него, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Она может быть назначена в специфических случаях:
- инвалидность приобретена во время прохождения срочной военной службы;
- инвалидность из-за участия в массовых акциях во время Революции достоинства (21 ноября 2013 – 21 февраля 2014), если обращение за медицинской помощью было до 30 апреля 2014 года.
В других случаях без стажа граждане могут получить социальную пенсию по инвалидности через органы соцзащиты.
Будет ли пенсия по инвалидности военному без стажа?
Как также рассказали в Пенсионном фонде, военнослужащие имеют право на пенсию по инвалидности без стажа в таких ситуациях:
- во время службы;
- в течение 3 месяцев после увольнения;
- позже, если инвалидность вызвана заболеваниями, приобретенными во время службы.
Размер выплат для военных определяется от денежного обеспечения, а не от пенсии по возрасту:
- I группа – 70% (100% при инвалидности из-за боевых действий)
- II группа – 60% (80% при инвалидности из-за боевых действий)
- III группа – 40% (60% при инвалидности из-за боевых действий)
В каждом конкретном случае точный размер выплат и условия их назначения следует уточнять в Пенсионном фонде Украины.
Что еще стоит знать о пенсии по инвалидности: коротко о главном
Пенсия по инвалидности для гражданских лиц определяется исходя из имеющегося страхового стажа и размера пенсии по возрасту. В частности, лица с третьей группой получают 50% от пенсии по возрасту.
Для военнослужащих размер выплат зависит от обстоятельств получения инвалидности, при этом минимальная пенсия для третьей группы составляет 9 478 гривен в месяц.