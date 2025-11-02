Без единого года стажа: можно ли оформить пенсию по инвалидности

В Украине пенсия по инвалидности доступна даже тем, кто не имеет трудового стажа, при условии принадлежности к определенным законом категориям. Государственные выплаты оформляются только при соблюдении установленных условий и процедуры подачи документов.

Всегда ли нужен страховой стаж для пенсии по инвалидности?

В Украине лица с подтвержденной группой инвалидности имеют право на специальные пенсионные выплаты. Обычно для их назначения нужен минимальный страховой стаж, однако в отдельных случаях пенсия по инвалидности может начисляться даже без него, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Она может быть назначена в специфических случаях:

инвалидность приобретена во время прохождения срочной военной службы;

инвалидность из-за участия в массовых акциях во время Революции достоинства (21 ноября 2013 – 21 февраля 2014), если обращение за медицинской помощью было до 30 апреля 2014 года.

В других случаях без стажа граждане могут получить социальную пенсию по инвалидности через органы соцзащиты.

Будет ли пенсия по инвалидности военному без стажа?

Как также рассказали в Пенсионном фонде, военнослужащие имеют право на пенсию по инвалидности без стажа в таких ситуациях:

во время службы;

в течение 3 месяцев после увольнения;

позже, если инвалидность вызвана заболеваниями, приобретенными во время службы.

Размер выплат для военных определяется от денежного обеспечения, а не от пенсии по возрасту:

I группа – 70% (100% при инвалидности из-за боевых действий)

II группа – 60% (80% при инвалидности из-за боевых действий)

III группа – 40% (60% при инвалидности из-за боевых действий)

В каждом конкретном случае точный размер выплат и условия их назначения следует уточнять в Пенсионном фонде Украины.

Что еще стоит знать о пенсии по инвалидности: коротко о главном