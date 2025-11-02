Какую пенсию по инвалидности 3 группы начисляют в ноябре?

Украинцы с инвалидностью имеют право на государственную материальную поддержку, размер которой зависит от группы инвалидности, причин ее установления и категории получателя, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Для гражданских лиц пенсия по инвалидности рассчитывается индивидуально на основе трудового стажа и пенсии по возрасту. Например, если пенсия по возрасту составляет 4 000 гривен, то пенсия третьей группы равна 50% от этой суммы, то есть 2 000 гривен.

Важно! Для назначения выплат по инвалидности нужен стаж от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста, когда установили инвалидность.

Какая пенсия по инвалидности у военнослужащих?

Как рассказали в Пенсионном фонде, для военных пенсия зависит от причин инвалидности: 60% от денежного обеспечения, если ранение во время службы, и 40% если инвалидность по другой причине. Продолжительность службы на размер выплат не влияет.

Обратите внимание! Минимальная пенсия для военных третьей группы составляет 9 478 гривен ежемесячно.

Право на выплаты сохраняется в трех случаях:

инвалидность получена во время службы;

инвалидность наступила в течение 90 дней после увольнения;

инвалидность появилась позже, но вызвана заболеваниями, приобретенными на службе.

