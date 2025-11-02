Без жодного року стажу: чи можна оформити пенсію по інвалідності

В Україні пенсія по інвалідності доступна навіть тим, хто не має трудового стажу, за умови належності до визначених законом категорій. Державні виплати оформлюються лише за дотримання встановлених умов та процедури подання документів.

Чи завжди потрібен страховий стаж для пенсії по інвалідності?

В Україні особи з підтвердженою групою інвалідності мають право на спеціальні пенсійні виплати. Зазвичай для їх призначення потрібен мінімальний страховий стаж, проте в окремих випадках пенсія по інвалідності може нараховуватися навіть без нього, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Цікаво Без надбавок і перерахунків: чому частині пенсіонерів не піднімуть виплати у 2026 році

Вона може бути призначена у специфічних випадках:

інвалідність набута під час проходження строкової військової служби;

інвалідність через участь у масових акціях під час Революції гідності (21 листопада 2013 – 21 лютого 2014), якщо звернення за медичною допомогою було до 30 квітня 2014 року.

В інших випадках без стажу громадяни можуть отримати соціальну пенсію по інвалідності через органи соцзахисту.

Чи буде пенсія по інвалідності військовому без стажу?

Як також розповіли у Пенсійному фонді, військовослужбовці мають право на пенсію по інвалідності без стажу у таких ситуаціях:

під час служби;

протягом 3 місяців після звільнення;

пізніше, якщо інвалідність спричинена захворюваннями, набутими під час служби.

Розмір виплат для військових визначається від грошового забезпечення, а не від пенсії за віком:

I група – 70% (100% при інвалідності через бойові дії)

II група – 60% (80% при інвалідності через бойові дії)

III група – 40% (60% при інвалідності через бойові дії)

У кожному конкретному випадку точний розмір виплат та умови їх призначення варто уточнювати в Пенсійному фонді України.

Що ще варто знати про пенсії по інвалідності: коротко про головне