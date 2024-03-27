Возможно ли оформить пенсию по инвалидности, если нет стажа

Лица с инвалидностью могут получать социальную помощь от государства в виде пенсий. Однако, для таких выплат нужно иметь достаточное количество страхового стажа.

Как назначают пенсии по инвалидности

Согласно действующему законодательству, пенсию по инвалидности в Украине можно получить вследствие болезни, травмы, не связанной с работой, или инвалидность, наступившую с детства.

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Инвалидность должна быть причиной полной или частичной потери трудоспособности. Только при этом условии можно получить соответствующую пенсию, если человек имеет достаточный страховой стаж.

Каким должен быть страховой стаж

! Инвалидность делится на три группы в зависимости от степени утраты трудоспособности, которые определяет медико-социальная экспертиза.

Требования к страховому стажу различаются в зависимости от группы инвалидности.

І и ІІ группы инвалидности:

Страховой стаж от 1 до 10 лет, в зависимости от возраста установления инвалидности.

ІІІ группа инвалидности и потеря кормильца:

Необходимый страховой стаж от 1 до 14 лет.

Правительство также определило минимумы, ниже которых выплаты по инвалидности быть не могут:

для I группы – 2 760 гривен;

для II и III групп, если человек не работает – 2 520 гривен;

лицо с инвалидностью II или III группы, работающий – 2 093 гривен.

Дополнительные выплаты:

Пенсии могут включать надбавки, повышения, дополнительные пенсии, а также пенсию за особые заслуги перед Украиной, если инвалид имеет на это право.

Как оформить пенсию по инвалидности

Чтобы оформить пенсию по инвалидности, необходимо:

Обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

Подготовить документы:

Паспорт.

Справку о присвоении идентификационного номера.

Диплом (при наличии).

Трудовую книжку.

Документы, подтверждающие группу инвалидности.

Для оформления социальной помощи следует обратиться в управление социальной защиты населения с таким же пакетом документов.