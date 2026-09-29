Украинцы могут платить меньше за коммунальные услуги: как оформить помощь

Украинцы, которые не имеют возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут оформить жилищную субсидию. Получить эту помощь можно уже в сентябре.

Кто может получить субсидию на коммунальные услуги

Жилищную субсидию назначают домохозяйствам, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги в полном объеме, сообщают в ПФУ.

Право на помощь имеют:

граждане Украины;

иностранцы и лица без гражданства, законно проживающие в Украине.

Субсидию назначают одному из членов домохозяйства. Подать заявление на получение этой помощи можно не только в Пенсионном фонде, ЦПАУ или органах местного самоуправления, но и онлайн – через портал ПФУ или "Дию".

Но субсидию могут оформить не только владельцы жилья. В определенных случаях на нее имеют право арендаторы, люди, фактически проживающие в жилье в качестве внутренне перемещенных лиц, а также некоторые другие категории.

Как оформить субсидию

Обратиться за назначением жилищной субсидии можно несколькими способами.

Лично:

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

в ЦПАУ;

в сельском, поселковом или городском совете;

в военной администрации.

Онлайн:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

через портал "Дія".

Какие документы необходимы для оформления субсидии

Для оформления помощи основными документами являются заявление и декларация о доходах и расходах.

В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы, в частности:

справка о доходах, если необходимой информации нет в налоговой или Пенсионном фонде;

письменное объяснение относительно доходов, если подтвердить их справкой невозможно;

документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг;

договор о реструктуризации задолженности по ЖКХ;

договор аренды жилья;

решение суда;

справка о ВПЛ;

акт обследования материально-бытовых условий;

другие документы, если они необходимы для рассмотрения заявления.

Пенсионный фонд рассматривает заявление и принимает решение о назначении субсидии в течение 10 календарных дней после подачи необходимых документов.

Субсидию на оплату коммунальных услуг назначают с месяца обращения.

Расчет субсидии производится отдельно для двух периодов:

неотопительный сезон – с 1 мая по 30 сентября;

отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

Поэтому тем, кто планирует получать помощь в отопительный период, стоит подать заявление заранее.

Какую помощь на оплату коммунальных услуг можно получить

Фиксированной суммы субсидии для всех получателей нет. Ее размер рассчитывается индивидуально. Пенсионный фонд сравнивает стоимость коммунальных услуг в пределах установленных социальных норм и нормативов с обязательным платежом для конкретного домохозяйства.

Если плата за ЖКП превышает сумму, которую семья должна оплачивать самостоятельно, разницу компенсирует субсидия. Деньги предоставляются в денежной форме – их могут перечислять на банковский счет или выплачивать наличными через отделение, которое доставляет пенсии и социальные выплаты.

Отметим, что размер субсидии можно рассчитать самостоятельно по следующей схеме:

рассчитать среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

разделить этот доход на количество членов домохозяйства;

определить среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека разделить на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц;

полученный результат разделить на 2 (базовый коэффициент для назначения субсидии), а затем умножить на 15%.

Кому могут отказать в субсидии

Сам факт низкого дохода не гарантирует назначения помощи. Пенсионный фонд также проверяет имущественное положение домохозяйства, его расходы и наличие задолженности. В частности, субсидию могут не назначить, если:

площадь квартиры превышает 130 кв. м, а индивидуального дома – 230 квадратных метров;

кто-либо из членов домохозяйства или их семей в течение 12 месяцев до обращения совершил определенные Положением большие покупки или другие операции на сумму свыше 50 тысяч гривен;

на депозитах или в облигациях внутреннего государственного займа имеются средства на общую сумму более 100 тысяч гривен;

кто-либо из членов домохозяйства владеет более чем одним жилым помещением – за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

в составе домохозяйства есть человек с задолженностью по уплате алиментов более трех месяцев;

имеется невозвращенная излишне выплаченная субсидия за предыдущие периоды;

в течение определенного периода были осуществлены отдельные операции по покупке недвижимости, автомобиля, ценных бумаг, валютных активов, товаров длительного пользования или оплате определенных услуг на сумму, превышающую установленный порог.

Также при назначении субсидии учитываются доходы и уплата единого социального взноса членами домохозяйства. Для отдельных категорий людей закон предусматривает исключения.

Важно: перечень оснований для отказа содержит немало исключений. Поэтому наличие, например, второго жилья или какой-либо большой покупки не всегда автоматически означает утрату права на субсидию.

Напомним, что жилищная субсидия не означает, что государство будет полностью оплачивать коммунальные услуги. Домохозяйство все равно вносит установленный для него обязательный платеж, а государство компенсирует часть расходов, превышающую эту сумму в пределах установленных нормативов.

Поэтому если счета за свет, газ, воду, отопление и другие услуги стали слишком большой нагрузкой для семейного бюджета, стоит проверить право на субсидию. Подать заявление можно как офлайн, так и онлайн, а решение Пенсионный фонд принимает в течение 10 дней.