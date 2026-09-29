Хто може отримати субсидію на комуналку

Житлову субсидію призначають домогосподарствам, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги в повному обсязі, повідомляють у ПФУ.

Право на допомогу мають:

громадяни України;

іноземці та особи без громадянства, які законно проживають в Україні.

Субсидію призначають одному з членів домогосподарства. Подати заяву на отримання цієї допомоги можна не лише у Пенсійному фонді, ЦНАПі чи органах місцевого самоврядування, а й онлайн – через портал ПФУ або "Дію".

Але субсидію можуть оформити не лише власники житла. У визначених випадках на неї мають право орендарі, люди, які фактично проживають у житлі як внутрішньо переміщені особи, а також деякі інші категорії.

Як оформити субсидію

Звернутися за призначенням житлової субсидії можна кількома способами.

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Особисто:

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

у ЦНАПі;

у сільській, селищній або міській раді;

у військовій адміністрації.

Онлайн:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

через портал "Дія".

Які документи потрібні для оформлення субсидії

Для оформлення допомоги основними документами є заява та декларація про доходи і витрати.

У деяких ситуаціях можуть знадобитися додаткові документи, зокрема:

довідка про доходи, якщо необхідної інформації немає у податковій або Пенсійному фонді;

письмове пояснення щодо доходів, якщо підтвердити їх довідкою неможливо;

документи, що підтверджують оплату комунальних послуг;

договір про реструктуризацію боргу за ЖКП;

договір оренди житла;

рішення суду;

довідка ВПО;

акт обстеження матеріально-побутових умов;

інші документи, якщо вони потрібні для розгляду заяви.

Пенсійний фонд розглядає заяву та приймає рішення про призначення субсидії протягом 10 календарних днів після подання необхідних документів.

Субсидію на оплату комунальних послуг призначають з місяця звернення.

Розрахунок субсидії здійснюється окремо для двох періодів:

неопалювальний сезон – з 1 травня до 30 вересня;

опалювальний сезон – з 1 жовтня до 30 квітня.

Тому тим, хто планує отримувати допомогу в опалювальний період, варто подати заяву завчасно.

Яку допомогу на оплату комуналки можна отримати

Фіксованої суми субсидії для всіх одержувачів немає. Її розмір розраховують індивідуально. Пенсійний фонд порівнює вартість комунальних послуг у межах встановлених соціальних норм і нормативів з обов'язковим платежем для конкретного домогосподарства.

Якщо плата за ЖКП перевищує суму, яку родина повинна сплачувати самостійно, різницю компенсує субсидія. Гроші надаються у грошовій формі — їх можуть перераховувати на банківський рахунок або виплачувати готівкою через відділення, яке доставляє пенсії та соціальні виплати.

Зауважимо, розмір субсидії можна порахувати самостійно за схемою:

обчислити середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

цей дохід поділити на кількість членів домогосподарства;

визначити середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу поділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць;

отриманий результат поділити на 2 (базовий коефіцієнт для призначення субсидії), а потім помножити на 15%.

Кому можуть відмовити у субсидії

Сам факт низького доходу не гарантує призначення допомоги. Пенсійний фонд також перевіряє майновий стан домогосподарства, його витрати та наявність заборгованості. Зокрема, субсидію можуть не призначити, якщо:

площа квартири перевищує 130 кв. м, а індивідуального будинку – 230 квадратних метрів;

хтось із членів домогосподарства або їхніх сімей протягом 12 місяців перед зверненням здійснив визначені Положенням великі покупки чи інші операції на суму понад 50 тисяч гривень;

на депозитах або в облігаціях внутрішньої державної позики є кошти на загальну суму понад 100 тисяч гривень;

хтось із членів домогосподарства має більше одного житлового приміщення – за винятками, передбаченими законодавством;

у складі домогосподарства є людина із заборгованістю зі сплати аліментів понад три місяці;

є неповернена надміру виплачена субсидія за попередні періоди;

протягом визначеного періоду були здійснені окремі операції з купівлі нерухомості, автомобіля, цінних паперів, валютних активів, товарів довгострокового користування або оплати певних послуг на суму понад встановлений поріг.

Також під час призначення субсидії враховують доходи та сплату єдиного соціального внеску членами домогосподарства. Для окремих категорій людей закон передбачає винятки.

Важливо: перелік підстав для відмови містить чимало винятків. Тому наявність, наприклад, другого житла або певної великої покупки не завжди автоматично означає втрату права на субсидію.

Нагадаємо, що житлова субсидія не означає, що держава повністю оплачуватиме комунальні послуги. Домогосподарство все одно сплачує визначений для нього обов'язковий платіж, а держава компенсує частину витрат, яка перевищує цю суму в межах встановлених нормативів.

Тому якщо рахунки за світло, газ, воду, опалення та інші послуги стали занадто великим навантаженням для сімейного бюджету, варто перевірити право на субсидію. Подати заяву можна як офлайн, так і онлайн, а рішення Пенсійний фонд ухвалює протягом 10 днів.