Денег уже нет: нефтяной рынок подготовил болезненный удар по Кремлю

Если цена на нефть и в дальнейшем будет снижаться, то вскоре она может снова вырасти. Причина – с рынка начнет исчезать дорогая нефть, в частности от многочисленных американских сланцевых производителей. В то же время есть идеальный сценарий для Украины – тот, в котором Россия потеряет возможность финансировать войну против Украины.

Об этом рассказал бывший министр энергетики России и оппозиционный политик Владимир Милов в эфире 24 Канала. По его словам, если цена останется примерно на нынешнем уровне – а это 50 долларов за баррель, – это будет означать длительный избыток нефти на рынке, а значит, оснований для роста цен не будет.

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"Это серьезно ударит по Владимиру Путину. Например, прошлом году совокупный экспорт нефти и нефтепродуктов принес России 200 миллиардов долларов. А нынешнее падение цен - это ориентировочно минус 50 миллиардов доходов в год. Это очень значительная сумма. А это означает, что раздутые военные бюджеты, которые мы наблюдали в последние годы, станет нечем поддерживать", – заявил Владимир Милов.

Какие последствия для бюджета России

Он добавил, что российская экономика замедляется. Последние данные свидетельствуют об остановке промышленного роста. Это приводит к существенному сокращению налоговых поступлений в бюджет России.

Единственное, что может держать Путина "на плаву", – это нефть. И не обязательно дорогая, но хотя бы такая, что продается по условно приемлемой цене. Текущие цены на рынке для Путина являются абсолютно неприемлемыми. Он теряет большие суммы. И возникает вопрос: где брать средства на продолжение войны, ведь она требует постоянного увеличения военных расходов,

– объяснил Милов.

Он отметил, что в 2025 году финансирование войны выросло – примерно на треть в январе и феврале по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это указывает на необходимость постоянного увеличения военного бюджета. Но когда нефть дешевеет – не хватает денег.

Милов отметил, что цена в 50 долларов за баррель ставит под сомнение возможность финансирования военного бюджета в нынешних объемах. А военные расходы имеют тенденцию к постоянному росту. Российские оборонные предприятия жалуются, что работают с нулевой или даже отрицательной рентабельностью.

Необходимо индексирование выплат военным, ведь инфляция обесценивает их доходы. В прошлом году проводилась масштабная кампания по увеличению выплат по контрактам с Министерством обороны России, однако она также остановилась. Рост выплат остановился на уровне 2 – 3 миллионов рублей в некоторых регионах, а в других даже начало снижаться. Это привело к уменьшению интенсивности наступательных действий российской армии. Все упирается в финансы.

Почему низкая цена приводит к стремительному росту

Если же цена упадет еще ниже – скажем, до 40 долларов за баррель – возникает парадоксальная ситуация. Казалось бы, еще хуже, но это может вызвать быстрое сокращение добычи нефти, что, в свою очередь, спровоцирует дальнейший рост цен – до 60 – 70 и более долларов за баррель.

Наилучшим вариантом будет сохранение цены на уровне 50 долларов – это может стать стабильным уровнем на длительный период. Если же цена упадет до 40 и ниже – возможен стремительный рост до уровней, более комфортных для Путина,

– заявил Владимир Милов.

Он подчеркнул, что стабилизация цены на уровне 50 долларов за баррель в течение длительного времени – это идеальный сценарий для Украины. Это будет означать существенное сокращение финансовых ресурсов для Путина, без глобальных сбоев в мировой добыче нефти и без скачков цен.