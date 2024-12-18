Смогут ли пенсионеры получить помощь от ООН в 2025 году
Сейчас некоторые пенсионеры могут получить специальную доплату к пенсии. Эта помощь предоставляется в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
Кто имеет право на такую доплату
Эта доплата предоставляется пенсионерам, соответствующим определенным критериям. В частности, такие лица должны проживать в зоне активных или потенциальных боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Обратите внимание! Получателей этих выплат определяют ответственные органы, опираясь на данные в реестрах.
Также важными условиями для получения этой доплаты являются:
- пенсия лица не превышает 3 250 гривен;
- пенсионер не получал с 1 марта 2023 года международной помощи или выплат для ВПЛ.
Размер этой помощи рассчитывается индивидуально по следующей формуле: от 3 250 нужно вычесть сумму пенсии. Например, если лицо получает пенсионную выплату 2 800 гривен, его доплата – 550 гривен.
Обратите внимание! Такая доплата будет предоставляться до конца 2024 года. Будет ли она начисляться в 2025 году пока неизвестно.