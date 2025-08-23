Оплата коммунальных услуг для большинства пожилых людей является одной из самых больших статей расходов. Чтобы уменьшить нагрузку на семейный бюджет, украинское законодательство предусматривает ряд льгот для пенсионеров.

Кто может получить скидку на коммуналку?

Право на скидки зависит от статуса пенсионера и конкретных жизненных обстоятельств. К категориям, пользующихся такими преимуществами, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ. К ним относятся:

одинокие пенсионеры;

ветераны труда, войны и военной службы;

пенсионеры с инвалидностью;

участники боевых действий и члены их семей;

жертвы нацистских преследований;

граждане с особыми заслугами перед Украиной.

В зависимости от категории, размер скидки составляет 50% стоимости коммунальных услуг, а для некоторых групп предусмотрена полная компенсация в пределах установленных нормативов.

Как действует скидка на коммуналку для пенсионеров?

Обычно пенсионер оплачивает коммунальные услуги полностью, а государство компенсирует часть расходов. Это может происходить двумя путями:

через Пенсионный фонд Украины в виде денежных выплат;

или в виде скидки, которая сразу отображается в платежках.

Важно! Льгота распространяется только на социальные нормативы потребления, то есть определенное количество газа, электроэнергии или квадратных метров отапливаемой площади.

Как оформить льготу?

Чтобы воспользоваться правом на скидку, пенсионеру необходимо обратиться в:

ближайший ЦНАП;

или территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Также доступна подача заявления в электронной форме через портал ПФУ. Для оформления льготы также нужно будет подготовить:

паспорт и идентификационный код;

пенсионное удостоверение или другой документ, подтверждающий льготный статус;

банковские реквизиты для получения компенсации.

Рассмотрение заявления длится до 10 дней, после чего льгота начинает действовать со следующего месяца.