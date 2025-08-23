Кто может получить скидку на коммуналку?
Право на скидки зависит от статуса пенсионера и конкретных жизненных обстоятельств. К категориям, пользующихся такими преимуществами, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ. К ним относятся:
- одинокие пенсионеры;
- ветераны труда, войны и военной службы;
- пенсионеры с инвалидностью;
- участники боевых действий и члены их семей;
- жертвы нацистских преследований;
- граждане с особыми заслугами перед Украиной.
В зависимости от категории, размер скидки составляет 50% стоимости коммунальных услуг, а для некоторых групп предусмотрена полная компенсация в пределах установленных нормативов.
Как действует скидка на коммуналку для пенсионеров?
Обычно пенсионер оплачивает коммунальные услуги полностью, а государство компенсирует часть расходов. Это может происходить двумя путями:
- через Пенсионный фонд Украины в виде денежных выплат;
- или в виде скидки, которая сразу отображается в платежках.
Важно! Льгота распространяется только на социальные нормативы потребления, то есть определенное количество газа, электроэнергии или квадратных метров отапливаемой площади.
Как оформить льготу?
Чтобы воспользоваться правом на скидку, пенсионеру необходимо обратиться в:
- ближайший ЦНАП;
- или территориальный орган Пенсионного фонда Украины.
Также доступна подача заявления в электронной форме через портал ПФУ. Для оформления льготы также нужно будет подготовить:
- паспорт и идентификационный код;
- пенсионное удостоверение или другой документ, подтверждающий льготный статус;
- банковские реквизиты для получения компенсации.
Рассмотрение заявления длится до 10 дней, после чего льгота начинает действовать со следующего месяца.