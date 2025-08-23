Кто может получить скидку на коммуналку?

Право на скидки зависит от статуса пенсионера и конкретных жизненных обстоятельств. К категориям, пользующихся такими преимуществами, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ. К ним относятся:

одинокие пенсионеры;

ветераны труда, войны и военной службы;

пенсионеры с инвалидностью;

участники боевых действий и члены их семей;

жертвы нацистских преследований;

граждане с особыми заслугами перед Украиной.

В зависимости от категории, размер скидки составляет 50% стоимости коммунальных услуг, а для некоторых групп предусмотрена полная компенсация в пределах установленных нормативов.

Как действует скидка на коммуналку для пенсионеров?

Обычно пенсионер оплачивает коммунальные услуги полностью, а государство компенсирует часть расходов. Это может происходить двумя путями:

через Пенсионный фонд Украины в виде денежных выплат;

или в виде скидки, которая сразу отображается в платежках.

Важно! Льгота распространяется только на социальные нормативы потребления, то есть определенное количество газа, электроэнергии или квадратных метров отапливаемой площади.

Как оформить льготу?

Чтобы воспользоваться правом на скидку, пенсионеру необходимо обратиться в:

ближайший ЦНАП;

или территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Также доступна подача заявления в электронной форме через портал ПФУ. Для оформления льготы также нужно будет подготовить:

паспорт и идентификационный код;

пенсионное удостоверение или другой документ, подтверждающий льготный статус;

банковские реквизиты для получения компенсации.

Рассмотрение заявления длится до 10 дней, после чего льгота начинает действовать со следующего месяца.