Хто може отримати знижку на комуналку?

Право на знижки залежить від статусу пенсіонера та конкретних життєвих обставин. До категорій, що користуються такими перевагами, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ. До них належать:

самотні пенсіонери;

ветерани праці, війни та військової служби;

пенсіонери з інвалідністю;

учасники бойових дій та члени їхніх сімей;

жертви нацистських переслідувань;

громадяни з особливими заслугами перед Україною.

Залежно від категорії, розмір знижки становить 50% вартості комунальних послуг, а для деяких груп передбачена повна компенсація у межах встановлених нормативів.

Як діє знижка на комуналку для пенсіонерів?

Зазвичай пенсіонер оплачує комунальні послуги повністю, а держава компенсує частину витрат. Це може відбуватися двома шляхами:

через Пенсійний фонд України у вигляді грошових виплат;

або у вигляді знижки, яка одразу відображається у платіжках.

Важливо! Пільга поширюється лише на соціальні нормативи споживання, тобто визначену кількість газу, електроенергії чи квадратних метрів опалюваної площі.

Як оформити пільгу?

Щоб скористатися правом на знижку, пенсіонеру необхідно звернутися до:

найближчого ЦНАПу;

або територіального органу Пенсійного фонду України.

Також доступна подача заяви в електронній формі через портал ПФУ. Для оформлення пільги також потрібно буде підготувати:

паспорт та ідентифікаційний код;

пенсійне посвідчення або інший документ, що підтверджує пільговий статус;

банківські реквізити для отримання компенсації.

Розгляд заяви триває до 10 днів, після чого пільга починає діяти з наступного місяця.