Хто може отримати знижку на комуналку?
Право на знижки залежить від статусу пенсіонера та конкретних життєвих обставин. До категорій, що користуються такими перевагами, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ. До них належать:
- самотні пенсіонери;
- ветерани праці, війни та військової служби;
- пенсіонери з інвалідністю;
- учасники бойових дій та члени їхніх сімей;
- жертви нацистських переслідувань;
- громадяни з особливими заслугами перед Україною.
Залежно від категорії, розмір знижки становить 50% вартості комунальних послуг, а для деяких груп передбачена повна компенсація у межах встановлених нормативів.
Як діє знижка на комуналку для пенсіонерів?
Зазвичай пенсіонер оплачує комунальні послуги повністю, а держава компенсує частину витрат. Це може відбуватися двома шляхами:
- через Пенсійний фонд України у вигляді грошових виплат;
- або у вигляді знижки, яка одразу відображається у платіжках.
Важливо! Пільга поширюється лише на соціальні нормативи споживання, тобто визначену кількість газу, електроенергії чи квадратних метрів опалюваної площі.
Як оформити пільгу?
Щоб скористатися правом на знижку, пенсіонеру необхідно звернутися до:
- найближчого ЦНАПу;
- або територіального органу Пенсійного фонду України.
Також доступна подача заяви в електронній формі через портал ПФУ. Для оформлення пільги також потрібно буде підготувати:
- паспорт та ідентифікаційний код;
- пенсійне посвідчення або інший документ, що підтверджує пільговий статус;
- банківські реквізити для отримання компенсації.
Розгляд заяви триває до 10 днів, після чого пільга починає діяти з наступного місяця.