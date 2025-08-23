Хто може отримати знижку на комуналку?

Право на знижки залежить від статусу пенсіонера та конкретних життєвих обставин. До категорій, що користуються такими перевагами, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ. До них належать:

  • самотні пенсіонери;
  • ветерани праці, війни та військової служби;
  • пенсіонери з інвалідністю;
  • учасники бойових дій та члени їхніх сімей;
  • жертви нацистських переслідувань;
  • громадяни з особливими заслугами перед Україною.

Залежно від категорії, розмір знижки становить 50% вартості комунальних послуг, а для деяких груп передбачена повна компенсація у межах встановлених нормативів.

Як діє знижка на комуналку для пенсіонерів?

Зазвичай пенсіонер оплачує комунальні послуги повністю, а держава компенсує частину витрат. Це може відбуватися двома шляхами:

  • через Пенсійний фонд України у вигляді грошових виплат;
  • або у вигляді знижки, яка одразу відображається у платіжках.

Важливо! Пільга поширюється лише на соціальні нормативи споживання, тобто визначену кількість газу, електроенергії чи квадратних метрів опалюваної площі.

Як оформити пільгу?

Щоб скористатися правом на знижку, пенсіонеру необхідно звернутися до:

  • найближчого ЦНАПу;
  • або територіального органу Пенсійного фонду України.

Також доступна подача заяви в електронній формі через портал ПФУ. Для оформлення пільги також потрібно буде підготувати:

  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • пенсійне посвідчення або інший документ, що підтверджує пільговий статус;
  • банківські реквізити для отримання компенсації.

Розгляд заяви триває до 10 днів, після чого пільга починає діяти з наступного місяця.