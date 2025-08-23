Оплата комунальних послуг для більшості людей похилого віку є однією з найбільших статей витрат. Щоб зменшити навантаження на сімейний бюджет, українське законодавство передбачає низку пільг для пенсіонерів.

Хто може отримати знижку на комуналку?

Право на знижки залежить від статусу пенсіонера та конкретних життєвих обставин. До категорій, що користуються такими перевагами, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ. До них належать:

самотні пенсіонери;

ветерани праці, війни та військової служби;

пенсіонери з інвалідністю;

учасники бойових дій та члени їхніх сімей;

жертви нацистських переслідувань;

громадяни з особливими заслугами перед Україною.

Залежно від категорії, розмір знижки становить 50% вартості комунальних послуг, а для деяких груп передбачена повна компенсація у межах встановлених нормативів.

Як діє знижка на комуналку для пенсіонерів?

Зазвичай пенсіонер оплачує комунальні послуги повністю, а держава компенсує частину витрат. Це може відбуватися двома шляхами:

через Пенсійний фонд України у вигляді грошових виплат;

або у вигляді знижки, яка одразу відображається у платіжках.

Важливо! Пільга поширюється лише на соціальні нормативи споживання, тобто визначену кількість газу, електроенергії чи квадратних метрів опалюваної площі.

Як оформити пільгу?

Щоб скористатися правом на знижку, пенсіонеру необхідно звернутися до:

найближчого ЦНАПу;

або територіального органу Пенсійного фонду України.

Також доступна подача заяви в електронній формі через портал ПФУ. Для оформлення пільги також потрібно буде підготувати:

паспорт та ідентифікаційний код;

пенсійне посвідчення або інший документ, що підтверджує пільговий статус;

банківські реквізити для отримання компенсації.

Розгляд заяви триває до 10 днів, після чого пільга починає діяти з наступного місяця.