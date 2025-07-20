Пенсионерам дарят отдых: как получить бесплатную путевку в санаторий

Некоторые украинские пенсионеры могут бесплатно пройти оздоровление в санатории. Условия получения такой возможности и что для этого нужно, читайте далее.

Может ли пенсионер бесплатно поехать в санаторий?

В 2025 году государство оставило возможность оздоровления за государственный счет для одной категории граждан. А именно пенсионеров, которые вернулись из плена, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Они имеют право на получение бесплатной путевки в санаторий. Для оформления такой путевки необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения или в ближайший ЦПАУ с пакетом документов:

заявление установленной формы;

копии паспорта и идентификационного кода;

медицинская справка с рекомендацией санаторно-курортного лечения от семейного врача;

документ, подтверждающий факт пребывания в плену в результате вооруженной агрессии против Украины.

Важно! Именно эта категория пенсионеров пока остается единственной, для которой государство сохранило финансирование на оздоровление в санаториях. Ранее некоторые категории пенсионеров могли бесплатно проходить санаторно-курортное лечение за счет государства.