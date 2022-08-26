Стоит ли переходить на электроотопление: эксперт рассказал о рисках

Уже через несколько месяцев в Украине начнется отопительный сезон. Чиновники уверяют, он будет одним из самых тяжелых. Поэтому украинцы все чаще задумываются о том, как не только утеплить дома, но и сэкономить, перейдя на электроотопление.

Олег Попенко, эксперт по ЖКУ рассказал Экономике 24, что, говоря о плюсах и минусах перехода на электроотопление, нужно понимать, прежде всего, о каком жилом фонде пойдет речь. Дело в том, что переход частного и многоквартирного дома имеет свои инфраструктурные нюансы. Стоит ли переходить на электроотопление, читайте в материале.

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Переход на электроотопление многоэтажки

Для того, чтобы перейти многоквартирному фонду на электрическое отопление, нужно пройти достаточно серьезную процедуру, подчеркивает эксперт.

Олег Попенко Эксперт по ЖКУ, глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Первое – это решение совладельцев многоквартирного дома об отказе от централизованного отопления на общем собрании и так далее. Затем комиссия, если решение будет принято, а это 50% +1 метр квадратных ОСМД. Или, соответственно, если нет ОСМД, в этом случае передаются данные в органы местного самоуправления, где на специальной постоянно созданной комиссии принимается соответствующее решение.

Неподготовленная инфраструктура

Попенко отмечает, что самое главное в переходе на электрическое отопление даже не столько бюрократические вопросы, сколько инфраструктурный момент. Дело в том, что сначала стоит узнать, выдержит ли инфраструктура многоэтажки, готовы ли так называемые облэнерго предоставить возможность подключиться к электрическому отоплению. И только потом уже решать все остальные вопросы.

Потому что в 90% случаев переход на электрическое отопление невозможен из-за того, что инфраструктура не готова. При этом она не готова не только в облэнерго, но и в самых многоквартирных домах. Потому что современная нагрузка электроэнергии на одну квартиру гораздо больше, чем она была заложена в проекте, когда старые хрущевки, все эти сталинки, все остальные дома строили,

– рассказывает Попенко.

Он объясняет, что раньше на квартиру было 2 – 3 киловатт, а сейчас минимальная мощность, которая нужна потребителям, может быть и 5, и 7 киловатт. Поэтому проблемы возникнут сразу, как только жители многоэтажки захотят перейти на электроотопление. Попенко подчеркивает: сначала изучить проект.

Именно из-за того, что многие украинцы относят халатно к инфраструктурному аспекту перед отопительным сезоном, нередко случаются пожары, отмечает он. Во время них горят не просто подъезды, а целые дома.

Выгорает полностью проводка в подъездах, горят щитки, это происходит массово. И даже во время отопительного сезона. Поэтому есть огромная проблема – инфраструктурная, техническая,

– считает эксперт по ЖКУ.

О частных домах

Что касается перехода частного дома на электрическое отопление, то здесь ситуация несколько проще, считает эксперт. Поскольку там легче заменить проводку, разобраться с проблемой увеличения мощностей электроэнергии, передаваемой в дом.

Это проще сделать частному дому: вы пишете заявление, они производят расчет и предоставляют большую мощность. Правда, владелец должен рассчитать, выдержит ли его сеть, и что для этого нужно сделать. Но в частном доме это сделать гораздо легче. Не нужно общаться с органами местного самоуправления, никакого общего собрания и всего остального – не нужно,

– объясняет он.

Финансовый аспект

Что касается финансового аспекта, то сейчас электроэнергия значительно дешевле, чем газ. Поэтому переход на электроэнергию – экономия. Но, по мнению эксперта, тарифы в Украине вырастут сразу после войны. Поскольку Украина стала членом "энергетического союза" ЕС, то не может быть так, что там в 10 – 20 раз электроэнергия стоит больше, чем у нас.

Потому что тот псевдорынок, который был создан в Украине. Псевдорынок электроэнергии и приведет к тому, что не выгодно будет продавать электроэнергию бытовому потребителю по 1,68 гривны, когда можно будет продавать ее, например, там по 20 – 30 гривен в ЕС,

– рассказывает Попенко.

Он напоминает, что сейчас в ЕС существенно выросли цены на электроэнергию, что связано с российской агрессией в Украине и спекулятивными действиями россии на мировом энергетическом рынке. Речь идет об ограничении поставок газа через "северный поток-1".

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Она (россия – 24 канал) ограничивает поставки газа, а многие компании, производящие электроэнергию, работают в ЕС на газу. Поэтому здесь давать людям советы переходите на электроотопление – это достаточно сомнительная идея, как мне кажется. Потому что никто не гарантирует, что в ближайшее время, через полгода, сразу после победы, стоимость электроэнергии не возрастет в разы,

– считает эксперт по ЖКУ.

Стоимость электроэнергии в Украине

До 31 октября этого года для бытовых потребителей (рядовых украинцев) в Украине действует тариф 1,44 гривны и 1,68 гривны за киловатт-час и зависит от объема потребленных киловатт:

до 250 киловатт-часов в месяц (включительно) – 1,44 гривны за киловатт-часов (с учетом налога на добавленную стоимость);

свыше 250 киловатт-часов в месяц – 1,68 гривны за киловатт-часов (с учетом налога на добавленную стоимость) за весь объем потребления.

Эксперт рассказал, что для бизнеса (не бытовых потребителей) киловатт электроэнергии в среднем стоит около 3,5 гривны, но уже с 1 сентября прайс-кэпы повысятся. Подробно о том, на сколько вырастут тарифы для бизнеса уже этой осенью, рассказывали здесь.

Но если сравнить со стоимостью электроэнергии в европейских странах, то там стоимость электроэнергии сегодня для бытового населения свыше 10 гривен. В некоторых странах – свыше 15 гривен. В некоторых странах – свыше чем 30 гривен. Объединение Украины с европейской электросетью приведет к тому, что для этого нужно только время, что стоимость электроэнергии в Украине будет расти. Поэтому переход на электрическое отопление не всегда будет экономия,

– резюмировал Попенко.