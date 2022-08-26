Стоит ли переходить на электроотопление: эксперт рассказал о рисках
Уже через несколько месяцев в Украине начнется отопительный сезон. Чиновники уверяют, он будет одним из самых тяжелых. Поэтому украинцы все чаще задумываются о том, как не только утеплить дома, но и сэкономить, перейдя на электроотопление.
Олег Попенко, эксперт по ЖКУ рассказал Экономике 24, что, говоря о плюсах и минусах перехода на электроотопление, нужно понимать, прежде всего, о каком жилом фонде пойдет речь. Дело в том, что переход частного и многоквартирного дома имеет свои инфраструктурные нюансы. Стоит ли переходить на электроотопление, читайте в материале.
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Переход на электроотопление многоэтажки
Для того, чтобы перейти многоквартирному фонду на электрическое отопление, нужно пройти достаточно серьезную процедуру, подчеркивает эксперт.
Первое – это решение совладельцев многоквартирного дома об отказе от централизованного отопления на общем собрании и так далее. Затем комиссия, если решение будет принято, а это 50% +1 метр квадратных ОСМД. Или, соответственно, если нет ОСМД, в этом случае передаются данные в органы местного самоуправления, где на специальной постоянно созданной комиссии принимается соответствующее решение.
Неподготовленная инфраструктура
Попенко отмечает, что самое главное в переходе на электрическое отопление даже не столько бюрократические вопросы, сколько инфраструктурный момент. Дело в том, что сначала стоит узнать, выдержит ли инфраструктура многоэтажки, готовы ли так называемые облэнерго предоставить возможность подключиться к электрическому отоплению. И только потом уже решать все остальные вопросы.
Потому что в 90% случаев переход на электрическое отопление невозможен из-за того, что инфраструктура не готова. При этом она не готова не только в облэнерго, но и в самых многоквартирных домах. Потому что современная нагрузка электроэнергии на одну квартиру гораздо больше, чем она была заложена в проекте, когда старые хрущевки, все эти сталинки, все остальные дома строили,
– рассказывает Попенко.
Он объясняет, что раньше на квартиру было 2 – 3 киловатт, а сейчас минимальная мощность, которая нужна потребителям, может быть и 5, и 7 киловатт. Поэтому проблемы возникнут сразу, как только жители многоэтажки захотят перейти на электроотопление. Попенко подчеркивает: сначала изучить проект.
Именно из-за того, что многие украинцы относят халатно к инфраструктурному аспекту перед отопительным сезоном, нередко случаются пожары, отмечает он. Во время них горят не просто подъезды, а целые дома.
Выгорает полностью проводка в подъездах, горят щитки, это происходит массово. И даже во время отопительного сезона. Поэтому есть огромная проблема – инфраструктурная, техническая,
– считает эксперт по ЖКУ.
О частных домах
Что касается перехода частного дома на электрическое отопление, то здесь ситуация несколько проще, считает эксперт. Поскольку там легче заменить проводку, разобраться с проблемой увеличения мощностей электроэнергии, передаваемой в дом.
Это проще сделать частному дому: вы пишете заявление, они производят расчет и предоставляют большую мощность. Правда, владелец должен рассчитать, выдержит ли его сеть, и что для этого нужно сделать. Но в частном доме это сделать гораздо легче. Не нужно общаться с органами местного самоуправления, никакого общего собрания и всего остального – не нужно,
– объясняет он.
Финансовый аспект
Что касается финансового аспекта, то сейчас электроэнергия значительно дешевле, чем газ. Поэтому переход на электроэнергию – экономия. Но, по мнению эксперта, тарифы в Украине вырастут сразу после войны. Поскольку Украина стала членом "энергетического союза" ЕС, то не может быть так, что там в 10 – 20 раз электроэнергия стоит больше, чем у нас.
Потому что тот псевдорынок, который был создан в Украине. Псевдорынок электроэнергии и приведет к тому, что не выгодно будет продавать электроэнергию бытовому потребителю по 1,68 гривны, когда можно будет продавать ее, например, там по 20 – 30 гривен в ЕС,
– рассказывает Попенко.
Он напоминает, что сейчас в ЕС существенно выросли цены на электроэнергию, что связано с российской агрессией в Украине и спекулятивными действиями россии на мировом энергетическом рынке. Речь идет об ограничении поставок газа через "северный поток-1".
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Она (россия – 24 канал) ограничивает поставки газа, а многие компании, производящие электроэнергию, работают в ЕС на газу. Поэтому здесь давать людям советы переходите на электроотопление – это достаточно сомнительная идея, как мне кажется. Потому что никто не гарантирует, что в ближайшее время, через полгода, сразу после победы, стоимость электроэнергии не возрастет в разы,
– считает эксперт по ЖКУ.
Стоимость электроэнергии в Украине
До 31 октября этого года для бытовых потребителей (рядовых украинцев) в Украине действует тариф 1,44 гривны и 1,68 гривны за киловатт-час и зависит от объема потребленных киловатт:
- до 250 киловатт-часов в месяц (включительно) – 1,44 гривны за киловатт-часов (с учетом налога на добавленную стоимость);
- свыше 250 киловатт-часов в месяц – 1,68 гривны за киловатт-часов (с учетом налога на добавленную стоимость) за весь объем потребления.
Эксперт рассказал, что для бизнеса (не бытовых потребителей) киловатт электроэнергии в среднем стоит около 3,5 гривны, но уже с 1 сентября прайс-кэпы повысятся. Подробно о том, на сколько вырастут тарифы для бизнеса уже этой осенью, рассказывали здесь.
Но если сравнить со стоимостью электроэнергии в европейских странах, то там стоимость электроэнергии сегодня для бытового населения свыше 10 гривен. В некоторых странах – свыше 15 гривен. В некоторых странах – свыше чем 30 гривен. Объединение Украины с европейской электросетью приведет к тому, что для этого нужно только время, что стоимость электроэнергии в Украине будет расти. Поэтому переход на электрическое отопление не всегда будет экономия,
– резюмировал Попенко.