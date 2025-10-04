В Украине пенсионеры имеют право менять вид пенсии, например, переходить с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности или наоборот. Однако такой переход не всегда увеличивает выплаты.

Когда выгодно перейти с одного вида пенсии на другой?

Согласно статье 10 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", лицу, которое имеет право на несколько видов пенсий, назначается только один из них по его выбору, пишет 24 Канал.

Интересно Пенсия для участников боевых действий: сколько получают защитники

В то же время гражданин имеет право изменить вид пенсии на тот, который будет для него более выгодным. Как отмечают в Пенсионном фонде, для изменения вида пенсии, как вот с пенсии по возрасту на пенсию госслужащего, пенсионеру необходимо обратиться непосредственно в ведомство.

Важно! Специалисты ПФУ помогут оценить, будет ли такой переход финансово выгодным, а при необходимости пенсионер может подать заявление на возврат к выбранному виду пенсии.

К тому же при переходе с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности важно учитывать группу инвалидности и дату ее установления, поскольку эти факторы непосредственно влияют на размер выплат.

Пересчитают ли размер пенсии после изменения вида пенсии?

Если после оформления пенсии по инвалидности человек продолжал официально работать не менее двух лет, при дальнейшем переходе на пенсию по возрасту Пенсионный фонд учтет обновленную среднюю заработную плату за последние три года. Это может существенно увеличить размер выплат.

В других случаях перерасчет осуществляется по старому показателю заработка, то есть тем, который использовался при назначении предыдущей пенсии. Такой подход обеспечивает прозрачность и соответствие расчета действующим законодательным нормам.

Что известно о назначении пенсии в Украине: коротко о главном