В Україні пенсіонери мають право змінювати вид пенсії, наприклад, переходити з пенсії за віком на пенсію за інвалідністю або навпаки. Проте такий перехід не завжди збільшує виплати.

Коли вигідно перейти з одного виду пенсії на інший?

Згідно зі статтею 10 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", особі, яка має право на кілька видів пенсій, призначається лише один із них за її вибором, пише 24 Канал.

Водночас громадянин має право змінити вид пенсії на той, який буде для нього більш вигідним. Як наголошують у Пенсійному фонді, для зміни виду пенсії, як от з пенсії за віком на пенсію держслужбовця, пенсіонеру необхідно звернутися безпосередньо до відомства.

Важливо! Фахівці ПФУ допоможуть оцінити, чи буде такий перехід фінансово вигідним, а за необхідності пенсіонер може подати заяву на повернення до обраного виду пенсії.

До того ж при переході з пенсії за віком на пенсію по інвалідності важливо враховувати групу інвалідності та дату її встановлення, оскільки ці фактори безпосередньо впливають на розмір виплат.

Чи перерахують розмір пенсії після зміни виду пенсії?

Якщо після оформлення пенсії по інвалідності людина продовжувала офіційно працювати щонайменше два роки, при подальшому переході на пенсію за віком Пенсійний фонд врахує оновлену середню заробітну плату за останні три роки. Це може суттєво збільшити розмір виплат.

В інших випадках перерахунок здійснюється за старим показником заробітку, тобто тим, який використовувався при призначенні попередньої пенсії. Такий підхід забезпечує прозорість і відповідність розрахунку чинним законодавчим нормам.

