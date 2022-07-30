Как переселенцам получить выплаты по новому адресу при наличии банковской карты и без нее

Правительство начисляет переселенцам особые выплаты. Министр соцполитики Оксана Жолнович объяснила, как их можно получить.

Недавно Ирина Верещук сообщила о том, что около 250 тысяч переселенцев не получили выплаты. Задержка спровоцирована большим количеством заявок и сбоем в системе.

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Как получить выплаты

Министр соцполитики Оксана Жолнович рассказала, что система не была рассчитана на такое количество запросов в "Дии" и через ЦПАУ. Некоторые запросы зависли, поэтому гражданам нужно обращаться в управление социальной защиты или ЦПАУ. Все выплаты будут начисляться с того же числа, которого была подана заявка в электронной системе, даже если она "зависла".

Все внутренне перемещенные лица продолжат получать выплаты даже после возвращения домой, ведь их жилье может быть разрушено, а место работы пострадать.

Министерство соцполитики пытается найти банковские счета людей и перечислить деньги на них, процесс облегчит обращение в ЦПАУ. Если же человек не смог открыть банковскую карту, то деньги направляются до запроса в отделение "Укрпочты" или "Ощадбанка", где средства хранятся 30 дней. Деньги, которые граждане не смогли забрать, никуда не исчезают, а накапливаются.

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