Наконец-то получат свои деньги: как пенсионерам переадресовать выплаты за границу
Источник:Минсоцполитики
Пенсионеры, выехавшие за границу из-за войны, долго не могли получить свои выплаты, обычно поступавшие им через Укрпочту. Однако для тех, кто находится в Польше, появилась возможность получить свои деньги.
Как переслать свои выплаты в Польшу
Кабмин создал возможность для пенсионеров в Польше получать свои деньги из Укрпочты. Такая опция доступна для тех, кто раньше получал свою пенсию из-за вышеупомянутого способа доставки, но после выезда за границу упустил эту возможность.
Читайте также Пенсия для жены военного: в каком случае женщинам начисляют выплаты
Теперь можно оформить международный пенсионный перевод за счет получателя. Для этого нужно:
- заполнить электронную форму на сайте Укрпочты;
- заполнить заявление в бумажном виде по образцу и отправить по адресу Укрпочты.
После получения и обработки заявления перевод будет доставлен пенсионеру в следующем месяце после обращения в тот адрес, который указал получатель. Деньги выдадут в валюте страны, куда они направляются, то есть в Польше пенсию получат в злотых.
Кто сможет получить дополнительную выплату до 1 ноября
Обычно ко Дню Независимости пенсионеры, имеющие особые заслуги перед государством получают единовременную надбавку к выплатам. Однако правительство решило установить такую разовую благодарность и другим категориям украинцев.
Некоторыми вопросами социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований предусмотрено, что получатели денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, в частности, ветераны войны, которые не являются пенсионерами, не находятся на службе и приобрели соответствующий статус до 24 августа текущего года, могут обратиться в органы Пенсионный фонд Украины и получить ее до 1 ноября текущего года.
– говорится в постановлении.
То есть 1 ноября надбавку автоматически получат лица, имеющие особые заслуги перед государством, но не пенсионеры.Обратите внимание! Другие люди, подпадающие под определенные категории, должны обратиться в ПФУ для предоставления средств. Размер выплат составляет от 450 до 3100 гривен.
К слову 24 августа надбавки получают:
- жертвы нацистских преследований;
- ветераны войны;
- пострадавшие во время военных действий в Украине;
- люди, имеющие особые заслуги перед государством;
- члены семьи погибших военных;
- участники и пострадавшие во время Революции Достоинства;
- члены семей погибших военных;
- люди, имеющие I – III группу инвалидности в результате боевых действий.