Наконец-то получат свои деньги: как пенсионерам переадресовать выплаты за границу

Пенсионеры, выехавшие за границу из-за войны, долго не могли получить свои выплаты, обычно поступавшие им через Укрпочту. Однако для тех, кто находится в Польше, появилась возможность получить свои деньги.

Как переслать свои выплаты в Польшу

Кабмин создал возможность для пенсионеров в Польше получать свои деньги из Укрпочты. Такая опция доступна для тех, кто раньше получал свою пенсию из-за вышеупомянутого способа доставки, но после выезда за границу упустил эту возможность.

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Теперь можно оформить международный пенсионный перевод за счет получателя. Для этого нужно:

заполнить электронную форму на сайте Укрпочты;

заполнить заявление в бумажном виде по образцу и отправить по адресу Укрпочты.

Отправлять заявление нужно по адресу: улица Крещатик, 22, Киев, 01001, Украина с примечанием на конверте "пенсия переводом".

После получения и обработки заявления перевод будет доставлен пенсионеру в следующем месяце после обращения в тот адрес, который указал получатель. Деньги выдадут в валюте страны, куда они направляются, то есть в Польше пенсию получат в злотых.

Кто сможет получить дополнительную выплату до 1 ноября

Обычно ко Дню Независимости пенсионеры, имеющие особые заслуги перед государством получают единовременную надбавку к выплатам. Однако правительство решило установить такую разовую благодарность и другим категориям украинцев.

Некоторыми вопросами социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований предусмотрено, что получатели денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, в частности, ветераны войны, которые не являются пенсионерами, не находятся на службе и приобрели соответствующий статус до 24 августа текущего года, могут обратиться в органы Пенсионный фонд Украины и получить ее до 1 ноября текущего года.

– говорится в постановлении.

То есть 1 ноября надбавку автоматически получат лица, имеющие особые заслуги перед государством, но не пенсионеры.

Другие люди, подпадающие под определенные категории, должны обратиться в ПФУ для предоставления средств. Размер выплат составляет от 450 до 3100 гривен.

К слову 24 августа надбавки получают: