Кто из абонентов может платить вдвое меньше за электроэнергию

С 1 июня тариф на электроэнергию для населения вырос почти вдвое. Сейчас он составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

Как получить уменьшенный тариф

Украинцы могут платить за электроэнергию меньше, если изменят типичный счетчик. Например, на двухзонный вариант.

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Благодаря этому устройству, стоимость электроэнергии для потребителя будет рассчитываться по двум тарифам:

дневной длится с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной – 23:00 – 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Кроме того, в течение отопительного периода (с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, которые используют электроотопительные установки, на уровне 2,64 гривны за киловатт-час (при потреблении ими в этот период до 2 000 киловатт-часов электроэнергии в месяц),

– говорится в сообщении Минэнерго.

Установленный в июне тариф будет действовать до 30 апреля 2025 года.