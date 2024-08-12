Как правильно оформить документы для повышения пенсии
12 августа 2024, 15:20Читати новину українською
Источник:"На пенсии"
Если человек не обратился за назначением пенсии вовремя и продолжает работать, его пенсия в будущем может быть увеличена. За каждый переработанный месяц - на 0,5%, а если проработал более 5 лет - на 0,75% за каждый месяц.
Какие документы нужны для пенсии
В то же время если заявление не подать вовремя, можно потерять выплаты за несколько месяцев.
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Подать заявление следует не позднее трех месяцев после достижения пенсионного возраста. Иногда лучше подавать его в начале следующего года, чтобы учесть более высокую среднюю зарплату по стране.
Для оформления пенсии необходимо предоставить следующие документы:
- Паспорт (для подтверждения возраста и гражданства).
- Идентификационный код (для подтверждения стажа и зарплаты после 2004 года).
- Документы о стаже до 2004 года (трудовая книжка, военный билет и т.д.).
- Подтверждение смены фамилии (при необходимости).
Где оформить пенсию
Пенсионные выплаты можно оформить независимо от места регистрации в Украине:
- Лично в любом отделении Пенсионного фонда Украины.
- Онлайн через портал электронных услуг ПФУ или с помощью приложения "Дія" со смартфона.
- Если вы находитесь за границей, заявление можно отправить по почте (временно действует во время военного положения).
- Люди на оккупированных территориях могут оформить пенсию онлайн, но могут возникнуть трудности с получением банковских услуг.