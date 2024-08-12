Как правильно оформить документы для повышения пенсии

Если человек не обратился за назначением пенсии вовремя и продолжает работать, его пенсия в будущем может быть увеличена. За каждый переработанный месяц - на 0,5%, а если проработал более 5 лет - на 0,75% за каждый месяц.

Какие документы нужны для пенсии

В то же время если заявление не подать вовремя, можно потерять выплаты за несколько месяцев.

Читайте также Пенсия за рубежом: какие правила изменились

Подать заявление следует не позднее трех месяцев после достижения пенсионного возраста. Иногда лучше подавать его в начале следующего года, чтобы учесть более высокую среднюю зарплату по стране.

Для оформления пенсии необходимо предоставить следующие документы:

Паспорт (для подтверждения возраста и гражданства).

Идентификационный код (для подтверждения стажа и зарплаты после 2004 года).

Документы о стаже до 2004 года (трудовая книжка, военный билет и т.д.).

Подтверждение смены фамилии (при необходимости).

Где оформить пенсию

Пенсионные выплаты можно оформить независимо от места регистрации в Украине: