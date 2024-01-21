Как платить за коммунальные услуги: варианты подачи показателей счетчика

Вода, свет, газ – это все коммунальные услуги, которые каждый должен оплачивать вовремя, а главное корректно, ведь завышенные суммы в платежках никто не хочет получать. Для большего удобства для граждан Украины есть немало вариантов, чтобы произвести оплату.

Показатели счетчика

Тариф на газ

Показателя счетчика следует подавать ежемесячно с 1 по 5 число. Напоминаем, что украинцы должны платить еще и за транспортировку самого газа, а не только за потребленный газ.

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Как можно передать показатели: передавать оператору ГРС (облгаза), на сайте или в чат-боте облгаза, позвонить в контакт-центр облгаза.

Тариф на электроэнергию

Показатели за свет следует подать до 4 числа каждого месяца. Это можно сделать через сайт ОСР (ч через личный кабинет), позвонить в колл-центр ОСР, через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger), другим способом, предусмотренным ОСР.

Тариф на воду

Что касается воды, то подавать показатели счетчиков следует ежемесячно до 28 числа. Среди вариантов, как это можно сделать, такие:

в личном кабинете;

на сайте;

с помощью Viber-бота;

по номеру контакт-центра (044) 202-0202;

с помощью Telegram-бота в приложении;

в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Тарифы на коммунальные услуги

В 2024 году стоимость электроэнергии остается пока на уровне 2,64 гривны за киловатт-час.

остается пока на уровне 2,64 гривны за киловатт-час. Цены на централизованное водоснабжение и водоотвод не изменятся и составят: