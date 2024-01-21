Как платить за коммунальные услуги: варианты подачи показателей счетчика

21 января 2024, 15:41
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Вода, свет, газ – это все коммунальные услуги, которые каждый должен оплачивать вовремя, а главное корректно, ведь завышенные суммы в платежках никто не хочет получать. Для большего удобства для граждан Украины есть немало вариантов, чтобы произвести оплату.

Показатели счетчика

  • Тариф на газ

Показателя счетчика следует подавать ежемесячно с 1 по 5 число. Напоминаем, что украинцы должны платить еще и за транспортировку самого газа, а не только за потребленный газ.

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      Как можно передать показатели: передавать оператору ГРС (облгаза), на сайте или в чат-боте облгаза, позвонить в контакт-центр облгаза.

      • Тариф на электроэнергию

      Показатели за свет следует подать до 4 числа каждого месяца. Это можно сделать через сайт ОСР через личный кабинет), позвонить в колл-центр ОСР, через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger), другим способом, предусмотренным ОСР.

      • Тариф на воду

      Что касается воды, то подавать показатели счетчиков следует ежемесячно до 28 числа. Среди вариантов, как это можно сделать, такие:

      • в личном кабинете;
      • на сайте;
      • с помощью Viber-бота;
      • по номеру контакт-центра (044) 202-0202;
      • с помощью Telegram-бота в приложении;
      • в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по номеру 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);
      • записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

      Тарифы на коммунальные услуги

      • В 2024 году стоимость электроэнергии остается пока на уровне 2,64 гривны за киловатт-час.
      • Цены на централизованное водоснабжение и водоотвод не изменятся и составят:

      • Потребители, пользующиеся услугами "Нафтогаза", будут платить за газ и дальше 7,96 гривны за кубометр (с НДС). У остальных поставщиков цена такая:

      Автор: Валерія Городинська