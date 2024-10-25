Всем приготовиться: действительно ли евро может быть по 48 в ноябре

В Украине и в дальнейшем будет действовать режим "управляемой гибкости". НБУ продолжит регулировать ситуацию на валютном рынке. Следовательно, не стоит ожидать каких-то чрезмерно стремительных курсовых преобразований.

Как изменится ситуация на валютном рынке в ноябре

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что в течение ноября одним из главных факторов, от которого может зависеть валютный рынок, является объем макрофинансовой помощи.

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По состоянию на начало октября, Украина суммарно получила 69% от обещанного размера помощи. Общая сумма поступлений составила ориентировочно 20 миллиардов долларов.

Обратите внимание! На текущий год размер помощи запланирован на уровне 37 миллиардов долларов.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Наступит время "наверстать", чтобы не возникло дополнительных сложностей с покрытием расходов бюджета.

Каким будет курс евро в ноябре

Как говорит Лесовой, по всем признакам, в течение месяца основные валютные изменения будут происходить в коридорах:

45,3 – 47,3 гривны за евро – на межбанке ;

; 45,5 – 47,8 гривны за евро – на наличном рынке.

Заметьте! Лесовой уточняет, что в ноябре, предположительно, будет на 75 – 80% сформирован курс на конец года.