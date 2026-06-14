Муж имеет право на пенсию жены: какие требования необходимо выполнить

После потери супруги мужчина может претендовать на один из видов пенсионных выплат, однако такое право возникает только при соблюдении установленных законом условий. Кто может выйти на пенсию в связи с потерей кормильца и какие требования для этого необходимо выполнить, читайте далее.

Может ли мужчина получать пенсию своей жены?

После смерти жены ее пенсия не переходит мужу автоматически. В то же время вдовц может оформить пенсию в связи с потерей кормильца, если умершая имела право на пенсионное обеспечение или уже получала пенсию, а сам заявитель соответствует установленным законом критериям, объясняет Пенсионный фонд.

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Соответственно, право на пенсию в связи с потерей кормильца возникает не у всех. Для ее оформления мужчина должен соответствовать хотя бы одному из определенных законом условий.

В частности, выплата может быть назначена после достижения пенсионного возраста, в случае потери трудоспособности или если заявитель содержит ребенка, имеющего право на пенсию в связи с потерей кормильца. Также законодательство предусматривает отдельные случаи, когда право на такую пенсию возникает в течение определенного времени после смерти жены.

Какой размер пенсии может получать вдовec?

Размер выплаты зависит от количества лиц, имеющих право на пенсию в связи с потерей кормильца. Если получатель один, ему назначают 85% пенсии, которую получала или могла получать умершая жена. Если право имеют два или более лиц, этот показатель увеличивается в соответствии с законодательством.

Таким образом, мужчина может претендовать на пенсионные выплаты после смерти жены, однако только при условии соответствия установленным законом требованиям. Автоматическое переоформление пенсии или одновременное получение двух полных пенсий законодательством не предусмотрено.

Может ли жена получать пенсию мужа?